Misionero estadounidense se habría enfrentado a supuesto ladrón que murió en iglesia evangélica de San Sebastián

El hombre apellidado Bustillo, al parecer, estaba huyendo tras tratar de robar en una pizzería. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Un misionero estadounidense se habría enfrentado con el supuesto ladrón que la noche de este jueves murió en la propiedad de una iglesia evangélica, ubicada en San Sebastián, San José.

El estadounidense, apellidado Lorenz, habría contado con la ayuda de otro hombre de apellido Castro, que también estaba en la iglesia, y entre los dos lograron reducir a la impotencia al sujeto, apellidado Bustillo, de 35 años.

Lo que las autoridades aún no tienen claro es si Bustillo falleció a consecuencia de ese enfrentamiento o por las lesiones que habría sufrido cuando cayó en el parqueo de la iglesia, esto tras escapar de una pizzería que, al parecer, trató de robar junto a otro hombre.

LEA MÁS: Hombre muere maniatado dentro de iglesia en San Sebastián tras recibir brutal golpiza

Los hechos ocurrieron a eso de las 8 p.m. de este jueves, específicamente en el interior de una iglesia ubicada en Jardines de Cascajal.

Confusión sobre cómo murió el supuesto ladrón

Inicialmente, el OIJ informó que la situación se dio cuando Bustillo y su supuesto socio cayeron por uno de los techos de la iglesia.

“Supuestamente, dentro de la iglesia se encontraban varias personas, las cuales arremeten en contra de estos dos hombres. Uno de ellos logró huir, mientras que el ahora fallecido recibió varios golpes por parte de esas personas y aparentemente también fue amarrado de manos y pies. Se presume que este también presentaba una herida por arma blanca”, detalló el OIJ.

LEA MÁS: OIJ investiga si extraña desaparición de Ligia Faerron estaría relacionada con deudas que tenía

Misionero y vecinos habrían actuado en legítima defensa

Sin embargo, Randall Zúñiga, director del OIJ, dio a conocer que Bustillo cayó dentro del parqueo de la iglesia cuando trataba de huir luego de que, en apariencia, fue sorprendido tratando de robar en una pizzería.

“En ese momento, un misionero estadounidense, que estaba ahí en esa iglesia, denota la presencia del sujeto y junto a otro hombre intentaron reducir a la impotencia al sujeto que intentó robar la pizzería”, dijo Zúñiga a Telenoticias.

Al parecer, Bustillo sacó una especie de cuchilla para agredir al misionero y al otro hombre, pero estos lograron frenarlo, luego lo amarraron de manos y pies.

LEA MÁS: El desgarrador gesto del hermanito de Leandro Mangas con la esperanza de que le responda

“En este caso, de momento no creemos que sea que hayan tomado la justicia en sus manos, lo que creemos es que pudo ser una situación de legítima defensa, pues en apariencia el sujeto sacó un arma blanca para tratar de agredir al misionero y a la otra persona que estaba con él”.

La Policía Judicial está determinando cuál fue la causa de muerte de Bustillo. En cuanto a Lorenz y Castro, estos no fueron detenidos.