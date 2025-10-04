Sucesos

Violenta balacera en Guanacaste deja a un hombre fallecido

El violento hecho ocurrió la noche de este viernes

Por Adrián Galeano Calvo
El crimen ocurrió en el barrio 27 de Abril, en Guanacaste. Foto Guana Noticias.
El crimen ocurrió en el barrio 27 de Abril, en Guanacaste. Foto Guana Noticias.

La tranquilidad que reinaba en un tranquilo barrio guanacasteco la noche de este viernes desapareció en cuestión de segundos tras el estruendo de una balacera, la cual terminó cobrando una vida.

Los hechos ocurrieron a eso de las 7:40 p.m. en el barrio 27 de Abril, en Santa Cruz, Guanacaste, lugar desde el cual las autoridades fueron alertadas sobre un aparente tiroteo.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, el comité local fue alertado sobre una persona herida a consecuencia de los disparos, por lo que despacharon una ambulancia con personal a la escena.

Cuando los paramédicos llegaron al sitio, encontraron a un hombre de 39 años, el cual ya no presentaba signos vitales a consecuencia de disparos que recibió en la cabeza.

De momento, las autoridades judiciales no han dado a conocer la identidad del ahora fallecido, de forma extraoficial solo trascendió que se trataría de un hombre conocido en esa zona por el alias de “Gordo”.

El OIJ aún no ha brindado una versión preliminar de lo sucedido, por lo que no se tiene claro si el ataque iba dirigido hacia el ahora fallecido o si este habría sido una víctima colateral.

Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

