Impactante video: Vecinos de Desamparados enfrentaron terribles inundaciones

Las fuertes lluvias afectaron Desamparados (Cortesía/Cortesía)

Los vecinos de San Juan de Dios vivieron una pesadilla la tarde de este viernes luego de que varias calles se inundaron, por culpa de la gran cantidad de lluvia que cayó.

Los lugareños contaron como vieron con angustia que varias vías se convirtieron en ríos y pusieron a varios conductores en apuros.

Algunos sitios como calle Abarca, Novedades y la calle principal frente a la escuela se vieron fuertemente afectados al colapsar las alcantarillas.

“En los últimos años, cada vez que llueve siempre es lo mismo se inunda esto horrible, le da a uno mucho miedo por las alcantarillas y porque el agua lo arrastra a uno, baja con demasiada fuerte, hoy fue horrible”, dijo Mariana López, vecina de la comunidad.

Inundaciones afectaron San Juan de Dios de Desamparados

El caudal del río Cañas que divide San Juan de Dios y San Rafael Abajo está muy crecido.

En otras comunidades de Alajuelita y Desamparados también se han reportado inundaciones, según el Instituto Meteorológico Nacional las lluvias van a seguir durante todo el fin de semana.