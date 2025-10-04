Policía rescata a familia que fue amordazada por asaltantes dentro de su propia casa

Los dos sospechosos fueron detenidos cuando viajaban en una motocicleta. Foto MSP. (Faceboo/Los dos sospechosos fueron detenidos cuando viajaban en una motocicleta. Foto MSP.)

Los oficiales de la Fuerza Pública se convirtieron en los ángeles de una familia en Río Cuarto de Alajuela, que fue amordazada dentro de su propia casa por unos asaltantes.

Los uniformados no solo rescataron a la familia, también detuvieron a dos sospechosos y lograron evitar el robo de dos carros cargados con pertenencias.

LEA MÁS: Kevin Kirby será despedido con llamativo ritual en uno de los lugares que más amaba

Policías evitaron robo y liberaron a víctimas

Los hechos ocurrieron la madrugada de este sábado en el sector de Santa Rita de Río Cuarto, cuando los policías realizaban un recorrido preventivo y observaron a un sujeto en actitud evasiva.

“Al darle seguimiento, los policías ingresaron a una vivienda donde localizaron a dos adultos y dos menores de edad amordazados. Las víctimas fueron liberadas de inmediato. La casa se encontraba completamente desordenada y dos vehículos estaban listos para ser sustraídos, cargados con pertenencias en su interior”, informó Seguridad Pública.

LEA MÁS: El último violador en serie de Costa Rica: así fue como cayó Alfonso Castro

Fuerza Pública detuvo a dos sospechosos armados

Tras descubrir lo que estaba pasando, la Fuerza Pública realizó varios cierres de carretera para ubicar a los presuntos responsables.

“En el sector de El Tigre de Sarapiquí, los oficiales interceptaron una motocicleta con dos ocupantes. Tras la revisión, se decomisó un revólver calibre .22, varios teléfonos celulares y una billetera perteneciente a las víctimas”.

LEA MÁS: Vecinos de Alajuela encuentran cuerpo de hombre tirado en medio de carretera

Los detenidos, de apellidos Venegas y Wilson, fueron trasladados a las celdas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en San Carlos para que se determine si tienen relación con el intento de asalto a la casa.