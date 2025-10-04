Kevin Kirby será despedido con llamativo ritual en uno de los lugares que más amaba

Kevin Kirby amaba surfear en Playa Esterillos Oeste. (Instagram/Redes sociales)

Kevin Kirby, el joven de 27 años que fue víctima de un cruel homicidio y cuyo cuerpo apareció en Hatillo 8, será despedido por sus amigos y seres queridos con una llamativa ceremonia en uno de los lugares que él más amaba.

Ceremonia de despedida en Playa Esterillos Oeste

La realización de la ceremonia fue dada a conocer por el Gallo Pinto TV, medio especializado en surf, el cual indicó que la actividad se realizará este domingo 5 de octubre, a las 8 a.m., en Playa Esterillos Oeste.

“Todos venimos del mar y al mar un día volveremos. Este domingo 5 de octubre vamos a realizar un Paddle Out para despedir a nuestro hermano Kevin Kirby. La ceremonia se llevará a cabo en su amada Playa Esterillos Oeste. Todos bienvenidos a honrar la vida de nuestro querido hermano en una despedida típica de la cultura del surf”, publicó dicho medio.

Un paddle out es una ceremonia propia de la cultura del surf para despedir y honrar a un compañero o persona querida que falleció recientemente.

Esta ceremonia consiste en que varios surfistas se adentran al mar y usan sus tablas para formar un círculo, dentro del que lanzan flores mientras comparten los buenos recuerdos que vivieron junto a esa persona.

Por este motivo es que los organizadores del evento están pidiéndole a todas las personas que quieran asistir que lleven flores para lanzarlas al mar en honor a Kevin.

Investigación del OIJ por el homicidio de Kevin Kirby

Este viernes la sección de Homicidios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó un allanamiento en una casa en María Reina de Hatillo, donde se cree que mataron a Kirby.

“De acuerdo a la línea investigativa, a esta persona en apariencia la trasladaron hasta este lugar y estamos, en este momento, aplicando varias técnicas de importancia en los casos de homicidio, como luminol y también en el rastreo y activamiento de huellas, esto con la finalidad de poder determinar o descartar la presencia de esta persona en este lugar horas antes de su muerte”, dijo el director del OIJ, Randall Zúñiga.

La Teja consultó este sábado al OIJ para conocer los resultados de dicho allanamiento, pero indicaron que de momento no van a brindar mayor información para proteger el avance de la investigación.

Kevin desapareció el pasado domingo luego de que estuvo junto a un grupo de amigos en una fiesta en Sabanilla de Montes de Oca, su cuerpo apareció la madrugada del miércoles a la orilla del río María Aguilar.

Entre las posibles hipótesis detrás del crimen, se maneja que pudo darse por el robo de su carro, un pick up Ford Raptor, que fue encontrado en Atenas.