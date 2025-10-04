Dos hombres llevaron con engaños a Kevin Kirby al lugar donde se cree lo mataron

Kevin Kirby, de 27 años, hallado sin vida en el río María Aguilar en Hatillo 8. Foto: Redes sociales (Redes sociales/Redes sociales)

Un par de hombres llevaron a Kevin Kirby, con engaños, hasta la casa que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) está allanando este viernes en Hatillo.

El director del OIJ, Randall Zúñiga, aseguró que están realizando varias diligencias relacionadas con el caso.

LEA MÁS: Joven relató cómo vio el terror en los ojos del mejor amigo de Kevin Kirby

“De acuerdo a la línea investigativa, fue traído por un par de personas hacia esta zona mediante un engaño y pues aquí muy probablemente fue el sitio donde le dieron muerte”, dijo el jefe policial.

El OIJ allana una casa donde se cree le dieron muerte a Kevin Kirby (OIJ/Cortesía)

Los agentes allanan la casa en María Reina, en Hatillo, en busca de pruebas. En ese sitio aplicarán luminol para determinar si a Kevin, de 27 años, le arrebataron la vida en ese sitio.

LEA MÁS: OIJ realiza un allanamiento en la casa donde habrían matado a Kevin Kirby

El muchacho fue encontrado sin vida en el río María Aguilar, en Hatillo 8, sobre Circunvalación, él tenía golpes y heridas de arma blanca.

El joven tenía su carro en venta, el vehículo fue ubicado en Atenas y aparentemente tenía rastros de sangre.