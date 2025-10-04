Sucesos

Dos hombres llevaron con engaños a Kevin Kirby al lugar donde se cree lo mataron

Investigadores aplicarán luminol en vivienda allanada, donde habrían matado a Kevin Kirby

Por Silvia Coto
Según el director General de la Fuerza Pública, Marlon Cubillo, se hicieron puntos de vigilancia con base en información confidencial que recibieron.
Kevin Kirby, de 27 años, hallado sin vida en el río María Aguilar en Hatillo 8. Foto: Redes sociales (Redes sociales/Redes sociales)

Un par de hombres llevaron a Kevin Kirby, con engaños, hasta la casa que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) está allanando este viernes en Hatillo.

El director del OIJ, Randall Zúñiga, aseguró que están realizando varias diligencias relacionadas con el caso.

“De acuerdo a la línea investigativa, fue traído por un par de personas hacia esta zona mediante un engaño y pues aquí muy probablemente fue el sitio donde le dieron muerte”, dijo el jefe policial.

El OIJ allana una casa donde se cree le dieron muerte a Kevin Kirby
(OIJ/Cortesía)

Los agentes allanan la casa en María Reina, en Hatillo, en busca de pruebas. En ese sitio aplicarán luminol para determinar si a Kevin, de 27 años, le arrebataron la vida en ese sitio.

El muchacho fue encontrado sin vida en el río María Aguilar, en Hatillo 8, sobre Circunvalación, él tenía golpes y heridas de arma blanca.

El joven tenía su carro en venta, el vehículo fue ubicado en Atenas y aparentemente tenía rastros de sangre.

