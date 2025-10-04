Vecinos de Alajuela encuentran cuerpo de hombre tirado en medio de carretera

El ahora fallecido es un hombre apellidado Zamora, de 46 años.

Vecinos de Alajuela vivieron una experiencia desgarradora la noche de este viernes, pues al salir de sus casas encontraron el cuerpo de un hombre tirado en medio de una carretera.

El hecho fue dado a conocer por la oficina de prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual indicó que el hallazgo se dio a escasos minutos antes de la medianoche en el Coyol de Alajuela, sobre la ruta 1.

El ahora fallecido fue identificado por las autoridades judiciales como un hombre apellidado Zamora, de 46 años, quien falleció, en apariencia, a consecuencia de un accidente de tránsito.

OIJ busca vehículo que se dio a la fuga

“El hombre fue ubicado en vía pública por vecinos de la comunidad. Aparentemente el ahora fallecido fue atropellado por algún vehículo, de momento se desconoce el tipo, el cual habría dado a la fuga”, detalló el OIJ.

Por su parte, la Cruz Roja informó que los paramédicos que se presentaron a la escena determinaron que Zamora presentaba múltiples heridas en todo en su cuerpo.

De momento, las labores de la Policía Judicial están centradas en la búsqueda de videos y otras evidencias que les permitan identificar el vehículo involucrado en la muerte de Zamora.