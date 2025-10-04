Sucesos

Vecinos de Alajuela encuentran cuerpo de hombre tirado en medio de carretera

Las autoridades informaron que se trataba de un hombre apellidado Zamora, de 46 años

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo
carro OIJ morguera
El ahora fallecido es un hombre apellidado Zamora, de 46 años.

Vecinos de Alajuela vivieron una experiencia desgarradora la noche de este viernes, pues al salir de sus casas encontraron el cuerpo de un hombre tirado en medio de una carretera.

LEA MÁS: Colombiano se hizo pasar por venezolano y “alquiló” niño para causar lástima y obtener dinero en Escazú

El hecho fue dado a conocer por la oficina de prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual indicó que el hallazgo se dio a escasos minutos antes de la medianoche en el Coyol de Alajuela, sobre la ruta 1.

El ahora fallecido fue identificado por las autoridades judiciales como un hombre apellidado Zamora, de 46 años, quien falleció, en apariencia, a consecuencia de un accidente de tránsito.

LEA MÁS: Diputada Ada Acuña fue víctima del hurto de sus pertenencias tras haber visitado colegio en Limón

OIJ busca vehículo que se dio a la fuga

“El hombre fue ubicado en vía pública por vecinos de la comunidad. Aparentemente el ahora fallecido fue atropellado por algún vehículo, de momento se desconoce el tipo, el cual habría dado a la fuga”, detalló el OIJ.

Por su parte, la Cruz Roja informó que los paramédicos que se presentaron a la escena determinaron que Zamora presentaba múltiples heridas en todo en su cuerpo.

LEA MÁS: Violenta balacera en Guanacaste deja a un hombre fallecido

De momento, las labores de la Policía Judicial están centradas en la búsqueda de videos y otras evidencias que les permitan identificar el vehículo involucrado en la muerte de Zamora.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Hombre atropellado AlajuelaAtropellado Coyol
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.