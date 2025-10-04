Diputada Ada Acuña fue víctima del hurto de sus pertenencias tras haber visitado colegio en Limón

La diputada Ada Acuña, del oficialista PPSD, denunció ser víctima del hurto de sus pertenencias. (Asamblea Legislativa/Asamblea Legislativa)

La diputada oficialista Ada Acuña Castro fue víctima de un indignante delito poco después de haber participado en una actividad en un colegio ubicado en la provincia de Limón.

Por medio de sus redes sociales, Ada denunció este viernes que fue víctima de un hurto tras haber participado en una Jornada Cívica Democrática en el Colegio Técnico Profesional de Talamanca.

“En las últimas horas la diputada oficialista Ada Acuña Castro fue víctima de un hurto, en el que le sustrajeron su bolso con objetos personales (billetera con tarjetas bancarias, identificaciones y credenciales), computadora y el teléfono celular oficial, asignado por la Asamblea Legislativa”, indica el comunicado publicado en el perfil oficial de la legisladora.

Investigan robo del carro oficial del Congreso

De acuerdo con dicho comunicado, el bolso y las pertenencias de la diputada oficialista fueron sustraídas del carro oficial del Congreso en el que ella se trasladaba. No se dio a conocer si el vehículo fue forzado o si se dio por un descuido.

Ante esta situación, la legisladora alertó de que la persona detrás de ese hurto podría cometer otros delitos aprovechándose de todo lo que le robó.

“Es importante alertar sobre posibles intentos de suplantación de identidad, estafas y transacciones ilícitas”.