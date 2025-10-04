Ciclistas pedalearon para llevarle ayudas a mamá de Leandro Mangas, niño que cayó en alcantarilla

Los ciclistas llevaron varia donaciones a la mamá de Leandro Mangas. Foto cortesía. (Bici Ac/Los ciclistas llevaron varia donaciones a la mamá de Leandro Mangas. Foto cortesía.)

Un grupo de seis ciclistas se pusieron la mano en el corazón y este sábado, en lugar de salir de paseo, decidieron pedalear hasta la casa de Leandro Mangas, el niño de 5 años que cayó en una alcantarilla en Purral, con el fin de llevarle varias donaciones a su familia.

Esta bonita iniciativa fue orquestada por Anabelle Argüello, quien por medio de su proyecto social denominado Bici Activismo CR hizo una convocatoria para llevarle víveres y ayudas a Lourdes Mangas, mamá de Leandro, que está pasando por un momento muy duro.

“A través de este proyecto yo hice la publicación en las redes sociales y algunas personas llegaron en bicicleta, otras hicieron Sinpes al número de doña Lourdes Mangas, otras personas nos dieron víveres para que se los lleváramos a ella”, contó a La Teja.

Ciclistas llevaron ayudas a familia de Leandro Mangas

El punto de salida de este viaje de solidaridad fue la iglesia de La Soledad, en San José, y de ahí los seis ciclistas pedalearon hasta la casa de la familia, ubicada en Purral, a escasos 50 metros de la alcantarilla en la que cayó Leandro.

Los ciclista salieron desde la iglesia de La Soledad hasta Purral. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Yo encontré en redes el número de la hermana de doña Lourdes, le escribí al WhatsApp para decirle si podíamos llegar este sábado y al final ellas dos nos recibieron junto con el hermanito de Leandro, que tiene 2 añitos.

“Doña Lourdes estuvo muy agradecida con la donación, porque aunque fue pequeña, porque fuimos pocos, ella dijo que Dios nos tocó el corazón y que eso es lo que a ella le interesa, que no le importaba si era poco o mucho, que ella estaba muy agradecida con la visita”, contó Argüello.

Aunque fueron pocos los ciclistas que se sumaron a este noble gesto, Anabelle explicó que otras personas le pidieron la dirección de la mamá de Leandro, pues deseaban pasar a su casa para llevarles más ayuda.

Leandro Jared Mangas Mangas, de 5 años, es el niño que cayó en una alcantarilla en Purral, de Goicoechea, y quien aún no aparece. Foto: Cortesía para La Teja (Cortesía para La Teja/Cortesía para La Teja)

Piden seguir ayudando a mamá de Leandro Mangas

La ciclista dijo que el fin de esto que hicieron es darle notoriedad al caso de Leandro y a las necesidades que enfrenta su familia, pues desde que desapareció su mamá no ha podido continuar con su trabajo limpiando casas.

El pequeño Leandro Mangas desapareció la tarde del pasado viernes 26 de setiembre, cuando cayó dentro de una alcantarilla que lo arrastró hasta el río Torres, cuyo caudal estaba crecido por las lluvias.

La Cruz Roja inició un operativo de búsqueda desde ese día, en el cual participaron más de 100 cruzrojistas que, incluso, llegaron a realizar labores de rastreo en la represa de Santa Ana y el río Tárcoles.

El pasado jueves, la Cruz Roja informó, oficialmente, la suspensión de la búsqueda, indicando que solo la retomarían si reciben alguna nueva alerta.