Dolor en San Ramón: deslizamiento por fuertes lluvias cobra la vida de una niña y dos adultos, la noche de este sábado 4 de octubre del 2025. Foto: Cruz Roja (Cruz Roja/Cruz Roja)

Una noche y madrugada llena de dolor es la que ocurrió en Piedades Sur, en San Ramón de Alajuela, allí un deslizamiento por las fuertes lluvias cobró la vida de una niña y de dos adultos.

LEA MÁS: Corriente arrastra vehículo en Puntarenas: Cruz Roja rescata a pareja

La tragedia fue reportada desde las 11:30 p. m. de este sábado 4 de octubre.

La Cruz Roja y los Bomberos respondieron a la emergencia y encontraron una casa sepultada por un deslizamiento, confirmaron que tres personas lograron salir y otras tres quedaron atrapadas.

LEA MÁS: Ciclistas pedalearon para llevarle ayudas a mamá de Leandro Mangas, niño que cayó en alcantarilla

Las labores bajo el aguacero iniciaron con la esperanza de encontrar con vida a las personas sepultadas; sin embargo, luego de casi cinco horas de luchar contra el barro y la lluvia, confirmaron la muerte de una niña y dos adultos.

Dolor en San Ramón: deslizamiento por fuertes lluvias cobra la vida de una niña y dos adultos, la noche de este sábado 4 de octubre del 2025. Foto: Cruz Roja (Cruz Roja/Cruz Roja)

Sebastián Ramírez, coordinador operativo de la zona detalló que la alerta la recibieron por medio del sistema 911, llegaron 35 cruzrojistas, así como bomberos y personal de la municipalidad de la zona.

Dolor en San Ramón: deslizamiento por fuertes lluvias cobra la vida de una niña y dos adultos, la noche de este sábado 4 de octubre del 2025. Foto: Cruz Roja (Cruz Roja/Cruz Roja)

“Una labor interinstitucional con Bomberos, la municipalidad y la Fuerza Pública se lograron extraer tres víctimas las cuales no presentaban signos de vida”, dijo Ramírez.

Los fuertes aguaceros deben a la cercanía de la zona de Convergencia Intertropical sobre Costa Rica, para este domingo el mal tiempo se puede ver reforzado por el paso de la onda tropical #35, piden no bajar la guardia, especialmente a las familias que viven en sitios propensos a deslizamientos o inundaciones.