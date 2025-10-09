Tica y chileno que murieron junto con hija en accidente en Chile forjaron su historia de amor enviándose cartas

La costarricense Karla Masís junto a su esposo el chileno Miguel Ángel Zárate. (cortesía/Cortesía)

Un amor a la antigua, así se podría describir la historia entre la costarricense Karla Masís Solano, de 53 años, y su esposo, el chileno Miguel Ángel Zárate, de 60 años.

Tras un fugaz encuentro en Perú, en 1990, ambos quedaron flechados, y como en aquel tiempo no existía WhatsApp ni nada parecido, forjaron su historia de amor a partir de cartas, que iban y venían entre Costa Rica y Chile.

Ese bonito romance, que terminó en un matrimonio con dos hijos, tuvo un trágico final, pues el pasado domingo 5 de octubre esta pareja, junto con su hija, Fabiola Zárate Masis, de 34 años, fallecieron tras ser embestidos por el carro de un hombre que manejaba bajo los efectos del alcohol.

LEA MÁS: Encarcelan a conductor que causó accidente en el que murieron madre e hija costarricenses en Chile

En ese terrible hecho, que ocurrió en la autopista Troncal Sur de Villa Alemana, en Valparaíso, Chile, también falleció Ignacio Javier Deschamps, de 33 años, novio de Fabiola.

Encuentro los flechó

La historia de amor entre Karla y Miguel Ángel se inició cuando ambos se conocieron en un festival internacional de folclor realizado en Perú.

Por cosas del destino, sus caminos se cruzaron y pese a la distancia entre Chile y Costa Rica, ambos estaban decididos a seguir conociéndose.

“Nosotros somos parte de un grupo folclórico Valparaíso Folclor, y ellos se conocieron en un viaje del grupo chileno de ese tiempo (...) después empezaron a mandarse cartas, porque Karla era de Nayuribes, que era el grupo folclórico costarricense, que fue a ese mismo festival”, detalló Patricio Roth, amigo de la familia, al medio SoyChile.cl

Karla Vanessa Masís Solano, de 53 años, la profesora costarricense que murió junto a su familia en un trágico accidente en Chile, junto a su esposo e hija. Foto: Soy Valparaíso (Soy Valparaíso/Soy Valparaíso)

LEA MÁS: Así fue la vida de la profesora costarricense que murió con su hija y esposo en Chile

La pareja decidió dar el paso al altar en nuestro país, y el 7 de julio de 1995 se casaron en Hatillo. Para ese momento ya eran padres de Fabiola, quien nació en Costa Rica el 5 de octubre de 1991, según el Tribunal Supremo de Elecciones.

Tras formalizar su relación, los esposos decidieron viajar a Chile para formar su hogar y así fue como vivieron juntos en ese país suramericano por, aproximadamente, 30 años, tiempo en el que tuvieron a su segundo hijo.

Trascendió que Karla daba clases, pues se desempeñaba como docente en el Instituto Superior de Comercio de Viña del Mar, Alberto Blest Gana.

LEA MÁS: Madre e hija costarricenses fallecidas en Chile regresaban de celebrar el cumpleaños de una de ellas

“Karla será recordada por su compromiso con la formación de nuestros estudiantes, liderazgo de equipos, su cercanía con la comunidad y el valioso legado que deja en tantas generaciones que tuvieron el privilegio de contar con su guía y apoyo”, señalaron en esta institución.

En el 2021 celebró los 50 años en Costa Rica junto con sus allegados, según lo mostró en sus redes sociales.

En cuanto al conductor que causó el mortal accidente, este pasará 6 meses en prisión preventiva mientras se investiga el caso.