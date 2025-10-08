Madre e hija costarricenses fallecidas en Chile regresaban de celebrar el cumpleaños de una de ellas

Las costarricenses Karla Vanessa Masis Solano, de 53 años, y su hija Fabiola Zarate Masís, de 34 años, además del chileno Miguel Ángel Zárate, fallecieron de manera trágica en Chile. Foto: Tomada de redes sociales ( Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

El accidente que le arrebató la vida a una madre y su hija costarricenses en Chile, dejó luto en ambos países.

Karla Vanessa Masís Solano, de 53 años, y su hija Fabiola Zarate Masís, de 34 años, regresaban de celebrar el cumpleaños de esta última, cuando ocurrió la desgracia en una autopista en Villa Alemana, en la región de Valparaíso en Chile.

En la tragedia también murió el chileno Miguel Ángel Zárate, de 60 años, esposo de Karla y papá de Fabiola; además de Ignacio Javier Deschamps, de 33 años, novio de la joven.

LEA MÁS: Lo único que pudo rescatar Marielys Miranda tras el deslizamiento en San Ramón fue clave para sobrevivir

Fabiola nació en suelo costarricense el 5 de octubre de 1991, así lo señala el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y justamente la familia regresaba de celebrar la vida de la muchacha cuando fueron embestidos por un conductor que, en apariencia, manejaba bajo los efectos del alcohol.

LEA MÁS: Barbero asesinado en Desamparados había pasado por una dura prueba en su corta vida

TVN Chile conversó con Patricio Roth, amigo de la costarricense y del esposo de ella.

Roth detalló que un hijo menor del matrimonio viajaba en otro vehículo y por eso se salvó de la desgracia.

En apariencia, la familia se detuvo para ayudar a unas personas que estaban en un carro varado en la carretera y en eso fueron golpeados de manera mortal.

Karla era profesora y tenía 30 años de vivir en Chile con su esposo e hijos.