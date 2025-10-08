Barbero asesinado en Desamparados había pasado por una dura prueba en su corta vida

Rodrigo Antonio Manzanares fue asesinado mientras trabajaba. (Foto: cortesía/Foto: cortesía)

El barbero asesinado a balazos mientras trabajaba en San Rafael Abajo de Desamparados había enfrentado una prueba durísima a su corta edad y luchaba por salir adelante.

El joven fue identificado como Rodrigo Antonio Manzanares Ramírez, de 21 años.

Una de sus amigas, quien pidió no ser identificada nos contó sobre Rodrigo.

“Él era un muchacho tranquilo; uno pasaba por la barbería y lo veía siempre trabajando o sentado en la entrada. Había superado un cáncer de hueso que le costó una pierna, una prueba muy dura para él. Pese a todo, siguió adelante: dio la batalla y no se rindió”, dijo la joven.

Ella asegura que lo vio hace pocos días cuando pasó cerca de la barbería y lo saludo desde lejos.

“Ese día le dije: ‘Kiwi, ¿todo bien?’. Así le decíamos. Él me sonrió y me dijo que sí. De haber sabido, me hubiera acercado para darle un beso y abrazarlo. Él encontró una manera de ganarse la vida con esto de la barbería, era muy bueno y tenía bastantes clientes aquí en el barrio. Por eso la gente está tan consternada por su muerte”, dijo.

El OIJ indicó que los pistoleros llegaron en motocicleta hasta el negocio ubicado a un costado del centro comercial Zona Centro, además el crimen quedo grabado en una cámara de seguridad.

“Al lugar llegan dos sujetos en una motocicleta, siendo que uno de ellos se baja y, en apariencia, empieza a disparar hacia el interior de dicha barbería, impactando a Manzanares, que quedó sin vida en el sitio y a otro hombre que fue trasladado a un centro médico en San José”, detalló el OIJ.

Manzanares falleció al recibir heridas en la cabeza, el pecho y la pierna.

Una fuente policial indicó que investigan si la muerte del joven se debió a una deuda.

El joven había sido integrante de la banda comunal de San Rafael Abajo.