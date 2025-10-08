Sucesos

Odontólogo de la Caja fue secuestrado cuando viajaba en su carro en Limón

Ocupantes de carro le dispararon y se lo llevaron a la fuerza

Por Silvia Coto
La Policía mantiene un amplio operativo policial en Limón luego de que un odontólogo de 40 años de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) fue secuestrado.

La Policía confirmó a La Teja la situación, los hechos se dieron sobre la ruta 36 en Bananito norte en Matama de Limón.

Según el reporte, el médico iba en un lujoso Mercedes Benz luego de salir de su trabajo cuando varios hombres lo interceptaron y al parecer, disparan para que se detengan.

Los hombres lo sacaron a la fuerza del carro y lo subieron a otro vehículo.

El carro del doctor quedó encendido y con una llanta de ponchada por el disparo. Además, el vehículo tenía un golpe a un costado, por lo que se cree que lo venían siguiendo.

oijsecuestrolimónodontólogoccss
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

