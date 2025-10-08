Sucesos

Encarcelan a conductor que causó accidente en el que murieron madre e hija costarricenses en Chile

De acuerdo con la prueba de alcoholemia realizada por la autoridades chilenas, el conductor de 30 años manejaba en estado de ebriedad

Por Adrián Galeano Calvo
Las costarricenses Karla Vanessa Masís y su hija Fabiola Zárate fallecieron de manera trágica en Chile al ser atropellados por un pick up rojo. Foto: Soy Valparaíso
Las costarricenses Karla Vanessa Masís y su hija Fabiola Zárate fallecieron de manera trágica en Chile al ser atropellados por un pick up rojo. Foto: Soy Valparaíso (Soy Valparaíso/Soy Valparaíso)

Las autoridades chilenas ya definieron qué sucederá con el conductor de 30 años que causó un trágico accidente de tránsito en el que murieron cuatro personas en ese país suramericano, entre estas una madre e hija costarricenses.

Se trata de Karla Vanessa Masís Solano, de 53 años, y su hija Fabiola Zárate Masís, de 34, quienes perdieron la vida junto al chileno Miguel Ángel Zárate, de 60 años, esposo de Karla y papá de Fabiola; e Ignacio Javier Deschamps, de 33 años, novio de la joven.

La tragedia ocurrió la madrugada del pasado domingo en la autopista Troncal Sur de Villa Alemana, en Valparaíso, cuando la familia, la cual se detuvo para ayudar a unas personas de otro carro varado, fueron embestidas violentamente por el carro del hombre de 30 años.

Este miércoles varios medios chilenos, como BiobioChile.cl, dieron a conocer la decisión de las autoridades con respecto al conductor sospechoso.

“El Ministerio Público decretó la prisión preventiva para el hombre acusado de provocar un fatal accidente de tránsito que dejó 4 personas fallecidas, pertenecientes al mismo grupo familiar, el pasado domingo en Villa Alemana, región de Valparaíso”, informó dicho medio.

La costarricense Karla Masís y su familia fallecieron en un accidente en Chile
La familia regresaba de celebrar el cumpleaños de Fabiola. (cortesía/Cortesía)

Para este caso, el Juzgado de Garantía de Villa Alemana estableció un plazo de investigación de seis meses, posterior a esto se realizará una nueva audiencia para determinar si el caso va a juicio.

Sergio Morales, Fiscal adjunto de Villa Alemana, explicó que al conductor sospechoso se le están atribuyendo 10 delitos: 4 por conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte, 3 por resultado de lesiones y 3 por resultado de daños.

“Por cada uno de los delitos que han sido formalizados, que son estos cuatro, más tres delitos de conducción en estado de ebriedad con resultado de lesiones, más tres delitos de conducción en estado de ebriedad con resultado de daños, se tendrá que ponderar y evaluar una pena aproximada. Nosotros estimamos que la pena debería estar cercana a los 10 años, por la gravedad de los delitos”, dijo el Fiscal.

El terrible accidente ocurrió cuando la familia regresaba de celebrar el cumpleaños de Fabiola.

