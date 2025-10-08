Sucesos

Prestamistas gota a gota reciben fuertes condenas por cobrar deudas impagables a sus víctimas

Las deudas iban acompañadas de amenazas y extorsiones

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo
Dos de los tres hombres pasarán varios años en la cárcel. (choochart choochaikupt/iStock)

Tres hombres que decidieron crear una “empresa” dedicada a los préstamos gota a gota recibieron un duro golpe tras hacer que sus “clientes” vivieran un verdadero infierno con deudas impagables, las cuales llegaban acompañadas de terribles amenazas.

Los sujetos tendrán que ponerle fin a sus operaciones, pues a petición de la Fiscalía Adjunta de Heredia, el Tribunal Penal de esa zona dictó fuertes condenas en su contra al encontrarlos responsables de varios delitos.

LEA MÁS: Jet privado trasladaría a Celso Gamboa y a Pecho de Rata a Estados Unidos por extradición

En el caso de uno de los hombres apellidado Soto Cruz, este fue condenado a 17 años por los delitos de estafa y extorsión. En cuanto a los otros dos, de apellidos Rodríguez Bolaños y Víquez Sáenz, estos también fueron hallados responsables del delito de extorsión.

“Rodríguez fue sentenciado a seis años de cárcel, mientras que Víquez a cuatro años, bajo la modalidad de arresto domiciliario con monitoreo electrónico”, informó la Fiscalía.

LEA MÁS: Madre e hija costarricenses fallecidas en Chile regresaban de celebrar el cumpleaños de una de ellas

Los hechos por los que fueron condenados ocurrieron entre el 2020 y el 2023, cuando los imputados se asociaron para crear dos sociedades, las cuales fueron utilizadas para cometer los ilícitos.

“Según estableció la Fiscalía, estas personas realizaban préstamos de dinero con tasa de interés de usura, las cuales resultaban impagables por las víctimas. Ante esa situación, los hombres comenzaron a cometer extorsiones, para intimidar y amenazar a los ofendidos”.

LEA MÁS: Así despidieron a la familia que murió sepultada por un deslizamiento en San Ramón

El caso corresponde al expediente 22-008497-0059-PE.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Prestamos gota a gotaPrestamistas condenados
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.