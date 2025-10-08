Prestamistas gota a gota reciben fuertes condenas por cobrar deudas impagables a sus víctimas

Dos de los tres hombres pasarán varios años en la cárcel. (choochart choochaikupt/iStock)

Tres hombres que decidieron crear una “empresa” dedicada a los préstamos gota a gota recibieron un duro golpe tras hacer que sus “clientes” vivieran un verdadero infierno con deudas impagables, las cuales llegaban acompañadas de terribles amenazas.

Los sujetos tendrán que ponerle fin a sus operaciones, pues a petición de la Fiscalía Adjunta de Heredia, el Tribunal Penal de esa zona dictó fuertes condenas en su contra al encontrarlos responsables de varios delitos.

LEA MÁS: Jet privado trasladaría a Celso Gamboa y a Pecho de Rata a Estados Unidos por extradición

En el caso de uno de los hombres apellidado Soto Cruz, este fue condenado a 17 años por los delitos de estafa y extorsión. En cuanto a los otros dos, de apellidos Rodríguez Bolaños y Víquez Sáenz, estos también fueron hallados responsables del delito de extorsión.

“Rodríguez fue sentenciado a seis años de cárcel, mientras que Víquez a cuatro años, bajo la modalidad de arresto domiciliario con monitoreo electrónico”, informó la Fiscalía.

LEA MÁS: Madre e hija costarricenses fallecidas en Chile regresaban de celebrar el cumpleaños de una de ellas

Los hechos por los que fueron condenados ocurrieron entre el 2020 y el 2023, cuando los imputados se asociaron para crear dos sociedades, las cuales fueron utilizadas para cometer los ilícitos.

“Según estableció la Fiscalía, estas personas realizaban préstamos de dinero con tasa de interés de usura, las cuales resultaban impagables por las víctimas. Ante esa situación, los hombres comenzaron a cometer extorsiones, para intimidar y amenazar a los ofendidos”.

LEA MÁS: Así despidieron a la familia que murió sepultada por un deslizamiento en San Ramón

El caso corresponde al expediente 22-008497-0059-PE.