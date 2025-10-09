Registros dentales confirmaron el peor desenlace para Gringotico

Un cuerpo hallado enterrado sería el de Daniel Francisco Vargas Salas, conocido como Gringotico, de 71 años. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Los registros dentales de Daniel Francisco Vargas Salas, de 71 años, conocido como Gringotico, enviados desde Estados Unidos confirmaron el peor desenlace para él.

Randall Zúñiga, director del OIJ, sostuvo que la comparación con el cadáver hallado en Carrizal, Alajuela, coinciden con los registros de Vargas.

Con esta prueba, determinan que la víctima fue víctima de un cruel ataque de muerte en el que, en apariencia, solo se querían adueñar de sus pertenencias.

“Ante el avanzado estado de descomposición del cuerpo, lo más rápido para poder hacer una identificación certera son esos registros dentales, los cuales, si llegan a Costa Rica prontamente nos permitirían hacer un match de manera más exacta, lo que facilitaría las investigaciones”, detalló Zúñiga, minutos antes de confirmar que sí coincidían.

El cuerpo fue encontrado el pasado sábado 4 de octubre, estaba enterrado en una fosa ubicada a unos 14 minutos de la casa de Vargas, en Carrizal.

Las autoridades tienen a cuatro sospechosos detenidos, entre ellos a una joven de apellido Badilla, de 25 años, quien en apariencia era la amante de Gringotico.

También figuran un padre y su hija, ambos apellidados García, de 55 y 29 años, y un hombre apellidado Isaza, que sería el novio de la mujer de 29 años.

Vargas fue visto por última vez el pasado 17 de setiembre y su familia denunció su desaparición el 24 de setiembre, luego de que un vecino los alertara sobre la presencia de personas extrañas dentro de su casa.

