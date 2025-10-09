Sucesos

Celular grabó la brutal agresión contra joven de 24 años que murió al ser apuñalado en la cara

La víctima de apellido Ortiz, de 24 años, fue atacada en Rincón de Cacao, en Tambor de Alajuela

Por Alejandra Morales

Una brutal agresión cobró la vida de un muchacho de apellido Ortiz, de 24 años, al ser apuñalado en la cara.

El violento hecho fue grabado con la cámara de un celular en Rincón de Cacao, en Tambor de Alajuela, la tarde de este miércoles 8 de octubre.

La víctima de apellido Ortiz, de 24 años, fue atacada en Rincón de Cacao, en Tambor de Alajuela. Fotografía: José Cordero/Ilustrativa (José Cordero)

“Se dio una riña entre dos hombres en el que uno de ellos sacó un puñal e hirió a la víctima en la cara, fue llevada en un carro particular al hospital San Rafael de Alajuela, donde falleció”, señalaron en el OIJ.

En el video, que circuló en redes sociales, se ve que junto a la víctima y al agresor había otros hombres, quienes intentaron evitar la agresión; sin embargo, en determinado momento el hombre atacó sin piedad al otro, que recién recogía una gorra. Por respeto a la familia, La Teja no difunde las violentas imágenes.

El sospechoso fue detenido por oficiales de la Fuerza Pública y llevado al Ministerio Público.

Las autoridades continúan investigando las causas que mediaron en este atroz hecho.

