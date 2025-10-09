Por proteger a sobrino, tío recibió mortal puñalada en la cara; ataque quedó grabado

Óscar Antonio Ortiz, de 24 años, el joven que murió de una puñalada en la cara, habría sido atacado por su propio cuñado. Foto: Diego Ortiz para La Teja (Diego Ortiz para La Teja/Diego Ortiz para La Teja)

Óscar Antonio Ortiz, de 24 años, el joven que murió de una puñalada en la cara, habría sido atacado por su propio cuñado.

Así lo confirmó Diego Ortiz, hermano de Óscar, quien presenció el violento ataque, que además quedó grabado en un celular.

La razón de este cruel homicidio se debió solo porque Óscar intentó proteger a su sobrino de dos años, hijo de su hermana mayor.

El atroz hecho quedó grabado con la cámara de un celular en Rincón de Cacao, en Tambor de Alajuela, la tarde de este miércoles 8 de octubre.

LEA MÁS: OIJ confirma detención de dos hombres y dos mujeres ligados con desaparición y posible homicidio de Gringotico

La víctima de apellido Ortiz, de 24 años, fue atacada en Rincón de Cacao, en Tambor de Alajuela. Fotografía: José Cordero/Ilustrativa (José Cordero)

Diego asegura que el problema comenzó porque Óscar aconsejaba a su hermana mayor y al novio de ella para que no consumieran droga, y así cuidaran al niño de dos años , el pequeño no es hijo del sospechoso.

“Esto generó el problema, hubo amenazas por mensajes y luego se dieron a golpes y como mi hermano le estaba ganando, él (cuñado) sacó el puñal y lo hirió de muerte”, aseguró Diego, cuando iba camino a la morgue por este hecho.

Tensión inició dos días antes

Domingo Ortiz, papá del fallecido, describió a su hijo como un joven alegre, nunca lo vio involucrado en problemas.

“Mi hijo solo buscaba un bienestar para el sobrino y por eso se interpuso entre su hermana mayor y el novio de ella, pues ellos andan en el vicio”, aseguró el papá.

Al parecer, dos días antes, Óscar se había acercado a su hermana para que tomara un buen camino y sino que decidiera dejarles al niño, desde ese momento fue cuando comenzó la tensión, comentó el papá.

“Mi hijo Óscar le dijo al novio de mi hija que si andaban consumiendo no los quería ver en la casa, pero me dicen que llegaron de nuevo este miércoles y se agarraron de palabras y golpes”, comentó este padre.

Horas después siguieron las amenazas por mensajes.

Para el momento de la agresión, don Domingo no estaba en la casa, solo su hijo Diego, quien intentó intervenir, pero al final no pudo hacer nada.

“Escuché que llegó una moto a la casa, me imaginé que eran ellos (se refiere al cuñado) venía con el hermano, apenas me vio el hermano me dijo que no me metiera, Burro no le ganó a mi hermano, cuando mi hermano lo tenía en el suelo a él se le cayó un puñal y luego hirió a mi hermano”, recordó Diego.

En el video, que circuló en redes sociales, se ve que junto a la víctima y al agresor había otros hombres, quienes intentaron evitar la agresión; sin embargo, en determinado momento el hombre atacó sin piedad al otro, que recién recogía una gorra. Por respeto a la familia, La Teja no difunde las violentas imágenes.

Óscar no volvió hablar después de eso, pese a que los vecinos intentaban mantenerlo conciente y hasta le rezaron para entregarlo a Dios porque perdía mucha sangre.

Después de la agresión, la hermana mayor se fue de la vivienda dejando al niño.

Este caso es investigado por el OIJ de Alajuela.

“Se dio una riña entre dos hombres en el que uno de ellos sacó un puñal e hirió a la víctima en la cara, fue llevada en un carro particular al hospital San Rafael de Alajuela, donde falleció”, señalaron en el OIJ.

El sospechoso, de quien no ha trascendido la identidad, pero es conocido como Burro, fue detenido por oficiales de la Fuerza Pública y llevado al Ministerio Público.

Óscar trabajaba para una empresa que se dedica a cortar zacate.

LEA MÁS: Tica y chileno que murieron junto con hija en accidente en Chile forjaron su historia de amor enviándose cartas

LEA MÁS: Así fue la vida de la profesora costarricense que murió con su hija y esposo en Chile