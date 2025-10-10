Mujer asesinada en discusión por supuesto bullying era madre de cinco hijos

Una pelea entre dos madres de estudiantes acabó con la vida de una de ellas (Cortesía/Cortesia)

La tragedia golpeó a una familia de Guácimo de Limón, luego de que una riña entre dos mujeres cobró la vida de María Danila Cruz, de 53 años, en las afueras de la escuela La Guaira.

Cruz era madre de cinco hijos.

La víctima, quien era vecina de la comunidad, acababa de dejar a su hijo menor en el centro educativo cuando fue atacada por otra mujer, de 33 años. Al parecer, ambas quedaron de verse en ese sitio para hablar sobre lo que estaba ocurriendo.

Según una fuente ligada a la investigación, la agresión se habría originado por problemas entre ambas mujeres relacionados con un aparente caso de bullying entre sus hijos, conflicto que ya había provocado discusiones y hasta amenazas previas.

Durante el altercado, la sospechosa presuntamente sacó un cuchillo y apuñaló a Cruz en el tórax, causándole la muerte en cuestión de minutos.

LEA MÁS: Cayó en Limón sospechoso de intentar matar a tres a balazos

Tras el ataque, la Fuerza Pública desplegó un operativo en la zona y logró detener a la presunta agresora, quien fue entregada al Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El Ministerio de Seguridad Pública confirmó la aprehensión y destacó la rápida respuesta de los oficiales para evitar que la mujer huyera del lugar.

Por su parte, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) asumió la custodia de los hijos menores de ambas mujeres, mientras que los mayores de la víctima de 36, 34, 32 y 26 años permanecen acompañando a sus familiares en medio del dolor.

LEA MÁS: Riña entre dos madres por bullying entre hijos termina en tragedia en Guácimo

La escuela de La Guaira decidió suspender las clases temporalmente a raíz de la tragedia, debido al impacto que el hecho generó entre los vecinos, estudiantes y docentes.

LEA MÁS: Celular grabó la brutal agresión contra joven de 24 años que murió al ser apuñalado en la cara

El caso quedó en manos del OIJ que continúa con las diligencias para esclarecer todos los detalles del crimen.