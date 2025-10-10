Sucesos

Cayó en Limón sospechoso de intentar matar a tres a balazos

Ataque armado ocurrió el pasado 10 de agosto en Limón

Por Silvia Coto
El joven que desató una balacera fue detenido por el OIJ
El joven que desató una balacera fue detenido por el OIJ (cortesía/Cortesía)

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron este jueves un allanamiento en una vivienda en Corales de Limón, para detener a un joven sospechoso de tentativa de homicidio.

El detenido es de apellido Brown y es sospechoso de un caso ocurrido el pasado 10 de agosto, en Pacuare de Limón.

Según las investigaciones, ese día Brown y otros dos hombres llegaron a bordo de un vehículo hasta el sitio donde se encontraban las víctimas y, sin mediar palabra, les dispararon en varias ocasiones. Afortunadamente, ninguna persona resultó herida en el ataque.

Tras el tiroteo, la Fuerza Pública logró detener a uno de los sospechosos en las cercanías del lugar, mientras que los otros dos hombres lograron escapar.

Sin embargo, mediante labores de investigación y análisis de pruebas, los agentes del OIJ lograron identificar a Brown como uno de los sospechosos.

Marihuana y otras evidencias

Durante el allanamiento en la casa del sospechoso, los agentes judiciales encontraron marihuana y otras evidencias.

El OIJ mantiene abiertas las investigaciones y no descarta más detenciones.

Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

