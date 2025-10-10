Tragedia en Matina: Fallece en choque Rudy Casasola, pilar del balonmano caribeño

El entrenador de balonmano Rudy Casasola murió en un accidente de tránsito (Federación Costarricense de Balonmano Oficial/cortesia)

El balonmano costarricense está de luto por la pérdida de uno de sus grandes referentes en el Caribe. Se trata de Rudy Casasola, quien murió en un accidente de tránsito.

Casasola era profesor de física de la Escuela de Atención Prioritaria de Matina y destacado entrenador de balonmano.

Él falleció la noche de este jueves tras un aparatoso accidente de tránsito.

LEA MÁS: Mujer asesinada en discusión por supuesto bullying era madre de cinco hijos

El siniestro ocurrió sobre la Ruta 32, a la altura de Abopac, cuando el vehículo en el que se desplazaba chocó contra un tráiler. Casasola fue trasladado de inmediato al Hospital Tony Facio, pero lamentablemente, falleció minutos después.

LEA MÁS: Explota batería de celular en sala de operaciones del Hospital de Niños

La Federación Costarricense de Balonmano expresó su dolor a través de sus redes sociales.

“El balonmano pierde a un gran baluarte en el Caribe. Rudy Casasola, gracias por todo. Que en paz descanse. Un abrazo fraterno a sus jugadores y jugadoras y al CCDR Matina en estos momentos tan difíciles”.

LEA MÁS: Riña entre dos madres por bullying entre hijos termina en tragedia en Guácimo

Casasola deja un legado imborrable entre sus estudiantes y deportistas, quienes lo recuerdan no solo como profesor y entrenador, sino también como un líder para las nuevas generaciones de deportistas.