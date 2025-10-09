Explota batería de celular en sala de operaciones del Hospital de Niños

En un hecho inesperado y peligroso, una batería de celular explotó en una sala de operaciones del Hospital Nacional de Niños (HNN) y puso a correr a los bomberos.

La situación la atendieron desde las 8:49 a. m. de este jueves 9 de octubre.

La explosión de la batería del celular ocurrió en una sala de operaciones del hospital de Niños. Foto: Diana Méndez (Diana Mendez.)

LEA MÁS: Así despedirán a la profesora costarricense y a su hija que murieron trágicamente en Chile

En Bomberos confirmaron que enviaron siete unidades y entraron por la puerta de emergencias del centro médico.

“Se trató de una batería de litio de un celular, la situación fue controlada por la brigada”, detallaron en la benemérita.

Trascendió que el aparatoso en apariencia era de uno de los integrantes del cuerpo médico; sin embargo, aún no ha sido confirmado.

Dichosamente la emergencia no pasó a más.

LEA MÁS: OIJ confirma detención de dos hombres y dos mujeres ligados con desaparición y posible homicidio de Gringotico