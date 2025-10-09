Sucesos

Explota batería de celular en sala de operaciones del Hospital de Niños

La emergencia ocurrió en pleno quirófano del Hospital de Niños y esto reporta Bomberos

Por Alejandra Morales

En un hecho inesperado y peligroso, una batería de celular explotó en una sala de operaciones del Hospital Nacional de Niños (HNN) y puso a correr a los bomberos.

La situación la atendieron desde las 8:49 a. m. de este jueves 9 de octubre.

La explosión de la batería del celular ocurrió en una sala de operaciones del hospital de Niños. Foto: Diana Méndez (Diana Mendez.)

En Bomberos confirmaron que enviaron siete unidades y entraron por la puerta de emergencias del centro médico.

“Se trató de una batería de litio de un celular, la situación fue controlada por la brigada”, detallaron en la benemérita.

Trascendió que el aparatoso en apariencia era de uno de los integrantes del cuerpo médico; sin embargo, aún no ha sido confirmado.

Dichosamente la emergencia no pasó a más.

hospital de Niñosexplota batería de celular en hospital de Niños
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

