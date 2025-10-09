Así despedirán a la profesora costarricense y a su hija que murieron trágicamente en Chile

Karla Vanessa Masís Solano, de 53 años, la profesora costarricense que murió junto a su hija y esposo en un trágico accidente en Chile. Foto: Soy Valparaíso (Soy Valparaíso/Soy Valparaíso)

Karla Vanessa Masís Solano, de 53 años, profesora costarricense, y su hija Fabiola Zárate Masís, de 34, también tica, serán despedidas en Chile, el país donde vivieron durante los últimos 30 años y donde perdieron la vida.

A las 6 a.m. hora tica comenzó la vela de ellas, en ese país ya eran las 9 a.m.

Madre e hija son despedidas junto a Miguel Ángel Zárate, chileno y padre de Fabiola.

LEA MÁS: Profesora tica y su familia mueren por ayudar a víctimas de accidente en Chile

Luego, a las 4 p.m. hora de Chile, serán sepultados en el cementerio Parque del Mar.

El matrimonio se había casado en Hatillo, Costa Rica, el 7 de julio de 1995 y luego decidieron irse para el país de Zárate.

Fabiola se convirtió en ingeniera y su mamá era docente en el Instituto Superior de Comercio de Viña del Mar Alberto Blest Gana.

“Karla será recordada por su compromiso con la formación de nuestros estudiantes, liderazgo de equipos, su cercanía con la comunidad y el valioso legado que deja en tantas generaciones que tuvieron el privilegio de contar con su guía y apoyo”, señalaron en esta institución.

LEA MÁS: Así despidieron a la familia que murió sepultada por un deslizamiento en San Ramón

En el 2021 celebró sus 50 años en Costa Rica junto con sus allegados, según lo mostró en sus redes sociales.

En esta tragedia murió también el novio de Fabiola, Ignacio Javier Deschamps, de 33 años, y sobrevivió una amiga de la familia.

La familia regresaba de celebrar el cumpleaños de Fabiola y, en la autopista Villa Alemana, en la región de Valparaíso, se detuvieron para ayudar a los ocupantes de un carro varado cuando fueron atropellados por un pick-up.

El conductor del carro que los impactó es un adulto chileno, quien manejaba bajo los efectos del alcohol. La alcoholemia dio 0,98 gramos de alcohol por litro de sangre en la prueba respiratoria intoxilyzer, lo encerraron seis meses en prisión preventiva.