Balacera en Desamparados deja dos personas muertas y 3 más en condición delicada

Dos hombres fueron asesinados a balazos en San Juan de Dios de Desamparados. Foto Archivo. (Archivo LN/Archivo LN)

Una vez más, el cantón de Desamparados, en San José, fue escenario de un hecho de violencia, esta vez se trató de una aterradora balacera contra cinco personas, la cual tuvo un mortal desenlace.

Así lo informó la oficina de prensa de la Cruz Roja, la cual detalló que a consecuencia de los disparos, dos personas perdieron la vida y otras tres resultaron heridas de gravedad.

Los hechos ocurrieron a eso de las 3 a.m. de este viernes en la comunidad de San Juan de Dios de Desamparados, cuando el estruendo de los balazos sacó a los vecinos de sus camas.

“Informan de balacera y reportan 5 pacientes heridos por arma de fuego, reportan dos con múltiples heridas sin signos vitales y tres con heridas múltiples”, informó la Benemérita.

Las personas heridas, que se trataría de dos hombres y una mujer, fueron llevados en condición crítica a los hospitales San Juan de Dios, Calderón Guardia y México.

En cuanto a los fallecidos, solo trascendió que se trata de dos hombres que quedaron tendidos sobre una solitaria calle de lastre.

Sobre el ataque, preliminarmente se habla de que fue cometido por sujetos que viajaban en un vehículo.