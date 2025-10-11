Sucesos

(Video) Gran cocodrilo invade patios de casas en Nicoya: “¿Cómo no se me metió?"

Cocodrilo fue capturado por los Bomberos y llevado a un lugar seguro

Por Silvia Coto
Un cocodrilo de gran tamaño se paseó por varias casas en Nicoya
Un cocodrilo de gran tamaño se paseó por varias casas en Nicoya (Cortesía/Cortesía)

Vecinos de Nicoya, Guanacaste, vivieron momentos de terror la noche del viernes cuando un cocodrilo decidió “visitar” los patios de varias viviendas en Nicoya.

“Diablo, ese hijoep... mae, pasó por detrás del taller, ¿cómo no se me metió ahí, no ve?“, dice uno de los vecinos en un video que le proporcionó Guananoticias a La Teja.

El reptil sorprendió a unos 300 metros del tanque de agua, en Mansión de Nicoya.

Según los bomberos, el reptil probablemente venía del río Morote, que está a unos 600 metros, y debido a las lluvias recientes, los cocodrilos andan buscando comida cerca de las casas. Por precaución, algunos vecinos metieron a sus animales dentro de las viviendas.

Dos unidades de bomberos fueron enviadas para atender la emergencia y lograron capturar al animal.

Los bomberos se llevaron al gran reptil para liberarlo en un sitio seguro.

*Fotos y videos cortesía de GuanaNoticias.

Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

