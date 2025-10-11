(Video) Gran cocodrilo invade patios de casas en Nicoya: “¿Cómo no se me metió?"

Un cocodrilo de gran tamaño se paseó por varias casas en Nicoya (Cortesía/Cortesía)

Vecinos de Nicoya, Guanacaste, vivieron momentos de terror la noche del viernes cuando un cocodrilo decidió “visitar” los patios de varias viviendas en Nicoya.

“Diablo, ese hijoep... mae, pasó por detrás del taller, ¿cómo no se me metió ahí, no ve?“, dice uno de los vecinos en un video que le proporcionó Guananoticias a La Teja.

El reptil sorprendió a unos 300 metros del tanque de agua, en Mansión de Nicoya.

LEA MÁS: Terrible hallazgo en San Ramón: llaman a Cruz Roja y cuando llega a casa encuentra dolorosa escena

Según los bomberos, el reptil probablemente venía del río Morote, que está a unos 600 metros, y debido a las lluvias recientes, los cocodrilos andan buscando comida cerca de las casas. Por precaución, algunos vecinos metieron a sus animales dentro de las viviendas.

LEA MÁS: Celso Gamboa cuenta cómo Ziad AKL le está enseñando en Máxima Seguridad

WhatsApp Video 2025-10-11 At 11.22.18 AM

Dos unidades de bomberos fueron enviadas para atender la emergencia y lograron capturar al animal.

LEA MÁS: Esto dijo el esposo de mujer sospechosa de matar a otra en riña por bullying entre hijos

Los bomberos se llevaron al gran reptil para liberarlo en un sitio seguro.

*Fotos y videos cortesía de GuanaNoticias.