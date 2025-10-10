Celso Gamboa cuenta cómo Ziad AKL le está enseñando en Máxima Seguridad. Foto: Archivo La Teja (Archivo La Teja/Archivo La Teja)

El exmagistrado Celso Gamboa Sánchez tuvo unos minutos para declarar en el juicio en el que fue absuelto por uso de documento falso, durante su intervención, habló sobre la amistad que ha desarrollado con el libanés Ziad AKL, condenado en Costa Rica por seis delitos.

También mencionó a Ojos Bellos, quien también descuenta varias sentencias.

“He aprovechado mi tiempo, estoy aprendiendo árabe con Ziad AKL y estoy aprendiendo a hacer recursos de revisión con el famoso Ojos Bellos que tiene talento”, manifestó Gamboa.

LEA MÁS: Jueces costarricenses absuelven a Celso Gamboa, pero su extradición podría ir más rápido

Estas declaraciones las dio al señalar algunas supuestas anomalías que ha vivido privado de libertad.

Detalló lo que hizo el día antes de que lo detuvieran por el proceso de extradición a Estados Unidos, donde lo requieren por tráfico internacional de drogas.

“El 22 de junio del 2025 me encontraba en playa Jacó viendo un atardecer con una muchacha muy hermosa y el 23 de junio estaba durmiendo en Máxima Seguridad de La Reforma, es una cosa de locos, la vida en un parpadeo a usted le puede cambiar de una manera tan significativa”, expresó.

Aseguró que ha tratado de hacer cosas proactivas en el centro penitenciario, pero señala que lo han privado del derecho de la defensa.

Ziad AKL fue condenado a 12 años en junio del 2018 por tentativa de homicidio, extorsiones, privación de libertad, robo agravado, lesiones graves y asociación ilícita que cometió entre el 2016 y el 2017.

LEA MÁS: Libanés Ziad Akl aceptó delitos y le recetaron 23 años cárcel

LEA MÁS: Fiscalía consigue que el libanés Ziad Akl sea devuelto al tabo