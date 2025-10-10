Jueces costarricenses absuelven a Celso Gamboa, pero su extradición podría ir más rápido

Celso Gamboa en el Tribunal Penal de San José Fotos: Mayela López (Mayela López/Mayela López)

El exmagistrado Celso Gamboa Sanchez fue absuelto de otro caso que se le investiga en Costa Rica.

La tarde de este viernes 10 de octubre los jueces del Tribunal Penal de Cartago tomaron esa decisión, pese a que la Fiscalía pidió la pena mínima de un año de cárcel.

A Gamboa se le investigaba por uso de documento falso.

Celso no debe tener casos pendientes penales en Costa Rica para que continúe su proceso de extradición a Estados Unidos donde lo requieren por tráfico de drogas.

De acuerdo con la tesis de la Fiscalía, los hechos se dieron en octubre del 2019, cuando Gamboa representaba a un sujeto apellidado Bastos, quien enfrentaba una causa por infracción a la ley de psicotrópicos.

La fiscal Edith Morera señaló en la acusación que el 3 de octubre del 2019, el Tribunal Penal de Cartago realizó una audiencia de apelación de la prórroga de prisión preventiva para Bastos; a esta no se presentó Celso Gamboa, quien dijo que estaba en otra diligencia.

