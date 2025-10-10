Esta es la condena que la Fiscalía pidió contra Celso Gamboa por supuesto uso de documento falso

La Fiscalía pidió un año de cárcel para Celso Gamboa. Foto: José Cordero

El Ministerio Público dio a conocer cuál es la condena que está pidiendo para Celso Gamboa en el juicio que se lleva en su contra, por el presunto delito de uso de documento falso.

La representación fiscal solicitó la pena mínima por este delito, por lo que piden que el exmagistrado sea condenado a un año de cárcel.

En el caso de Irving Malespín, exjefe de la Policía de Control Fiscal, quien también forma parte de este juicio, la Fiscalía solicitó dos años de prisión.

Fiscalía detalla cómo habría ocurrido el delito

De acuerdo con la tesis de la Fiscalía, los hechos se dieron en octubre del 2019, cuando Gamboa representaba a un sujeto apellidado Bastos, quien enfrentaba una causa por infracción a la ley de psicotrópicos.

La fiscal Edith Morera señaló en la acusación que el 3 de octubre del 2019, el Tribunal Penal de Cartago realizó una audiencia de apelación de la prórroga de prisión preventiva para Bastos; a esta no se presentó Celso Gamboa, quien dijo que estaba en otra diligencia.

Ante esta situación, el Tribunal de Cartago le dio un plazo de 24 horas para que justificara de manera escrita su ausencia.

A partir de este momento, es que sale el nombre de Irving Malespín, quien en apariencia, el 3 de octubre del 2019 le realizó un documento de nombre Constancia de Asistencia.

“Contenía hechos falsos, indicaba que Celso Gamboa había permanecido ese día en las oficinas de…”, manifestó la representante del Ministerio Público.

Agregó que al día siguiente, Gamboa presentó este documento en el Tribunal Penal de Cartago.

Estos hechos son calificados como los delitos de falsificación de documento y uso de documento falso.