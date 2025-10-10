Sucesos

Caso de sospechosa de asesinar a mujer por supuesto bullying entre hijos se resolvería muy pronto

El atroz hecho ocurrió a escasos metros de la escuela a la que asisten los hijos de ambas mujeres

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo
Una pelea entre dos madres de estudiantes acabó con la vida de una de ellas
Una pelea entre dos madres de estudiantes acabó con la vida de una de ellas (Cortesía/Cortesia)

El caso de la mortal riña que dos madres protagonizaron este jueves en las afueras de una escuela en Guácimo de Limón, en la que una de ellas perdió la vida, podría resolverse antes de lo que muchos pensarían.

El enfrentamiento se dio entre una mujer de apellido Chavarría, de 33 años, y María Danila Cruz Saborío, de 53, siendo esta última quien falleció en el sitio. Al parecer, la riña se dio a raíz de una supuesta situación de bullying entre los hijos de ambas mujeres.

LEA MÁS: Sospechosa de asesinar a mujer por supuesto bullying entre sus hijos la habría apuñalado 8 veces

Muchos podrían pensar que para que este caso se resuelva a nivel judicial tendrán que pasar varios meses, sin embargo, el Ministerio Público dio a conocer un detalle que lo cambia todo.

Se trata del hecho de que este caso será tramitado por la vía de flagrancia, por lo que se tendrá que resolver en un período corto de tiempo, en muchas ocasiones de aproximadamente un mes.

LEA MÁS: Mujer asesinada en discusión por supuesto bullying era madre de cinco hijos

“El procedimiento de flagrancia, consiste en un proceso muy rápido donde se tramitan causas penales en las cuales la persona implicada sea sorprendida en el momento de cometer el hecho y/o inmediatamente después, o mientras sea perseguida, o cuando tenga objetos o presente rastros que hagan presumir que acaba de participar en un delito. Esto según el artículo 236 Código Procesal Penal", indica el Poder Judicial.

En el caso de Chavarría, el Ministerio Público informó que solicitarán medidas cautelares en su contra, por lo que están esperando que se defina cuándo se realizará la respectiva audiencia.

LEA MÁS: Riña entre dos madres por bullying entre hijos termina en tragedia en Guácimo

“En respuesta a su solicitud, la Fiscalía Adjunta de Pococí informó que, vía flagrancia, se tramita una causa en contra de una mujer de apellidos Chavarría Zúñiga, sospechosa de cometer un delito de homicidio, en perjuicio de María Danila Cruz Saborío, conocida como Daniela”, indicó la Fiscalía.

Chavarría permanece detenida desde la tarde del jueves, cuando fue detenida por la Fuerza Pública como sospechosa del ataque.

Este viernes el OIJ reveló que la sospechosa, en apariencia, atacó a Cruz con un arma blanca y la apuñaló en ocho ocasiones.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Riña madresMujer asesinada Guácimo
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.