Caso de sospechosa de asesinar a mujer por supuesto bullying entre hijos se resolvería muy pronto

Una pelea entre dos madres de estudiantes acabó con la vida de una de ellas (Cortesía/Cortesia)

El caso de la mortal riña que dos madres protagonizaron este jueves en las afueras de una escuela en Guácimo de Limón, en la que una de ellas perdió la vida, podría resolverse antes de lo que muchos pensarían.

El enfrentamiento se dio entre una mujer de apellido Chavarría, de 33 años, y María Danila Cruz Saborío, de 53, siendo esta última quien falleció en el sitio. Al parecer, la riña se dio a raíz de una supuesta situación de bullying entre los hijos de ambas mujeres.

Muchos podrían pensar que para que este caso se resuelva a nivel judicial tendrán que pasar varios meses, sin embargo, el Ministerio Público dio a conocer un detalle que lo cambia todo.

Se trata del hecho de que este caso será tramitado por la vía de flagrancia, por lo que se tendrá que resolver en un período corto de tiempo, en muchas ocasiones de aproximadamente un mes.

“El procedimiento de flagrancia, consiste en un proceso muy rápido donde se tramitan causas penales en las cuales la persona implicada sea sorprendida en el momento de cometer el hecho y/o inmediatamente después, o mientras sea perseguida, o cuando tenga objetos o presente rastros que hagan presumir que acaba de participar en un delito. Esto según el artículo 236 Código Procesal Penal", indica el Poder Judicial.

En el caso de Chavarría, el Ministerio Público informó que solicitarán medidas cautelares en su contra, por lo que están esperando que se defina cuándo se realizará la respectiva audiencia.

“En respuesta a su solicitud, la Fiscalía Adjunta de Pococí informó que, vía flagrancia, se tramita una causa en contra de una mujer de apellidos Chavarría Zúñiga, sospechosa de cometer un delito de homicidio, en perjuicio de María Danila Cruz Saborío, conocida como Daniela”, indicó la Fiscalía.

Chavarría permanece detenida desde la tarde del jueves, cuando fue detenida por la Fuerza Pública como sospechosa del ataque.

Este viernes el OIJ reveló que la sospechosa, en apariencia, atacó a Cruz con un arma blanca y la apuñaló en ocho ocasiones.