Fiscal general Carlo Díaz llegó de sorpresa al juicio de Celso Gamboa, este es el motivo

El Fiscal General Carlo Díaz se reunió con Celso Gamboa y sus abogados para tratar de agilizar su extradición. (Jose Cordero/José Cordero)

El juicio contra el exmagistrado Celso Gamboa por el presunto delito de uso de documento falso tuvo una sorpresiva visita este viernes, pues a los Tribunales de San José, donde se realiza el debate, se hizo presente el fiscal general Carlo Díaz.

Díaz no llegó como parte del público del juicio, más bien se presentó con el objetivo de reunirse con Gamboa y sus abogados, pero ¿Cuál era el motivo de esa repentina visita?

Posterior a la reunión que mantuvieron por varios minutos, Díaz comentó que dicho encuentro tiene como fin iniciar negociaciones con el exmagistrado y su representación legal para agilizar su proceso de extradición a Estados Unidos, donde es requerido por el presunto delito de tráfico internacional de drogas.

Según el fiscal general, en la reunión se habló sobre la posibilidad de finalizar los procesos judiciales que Gamboa aún debe enfrentar, para que así se pueda aplicar una extradición temporal.

“Tienen que finalizar los procesos que están pendientes aquí, por eso se habla con él, se le explica que tienen que finalizar esos procesos, tiene que haber una voluntad de él, porque si don Celso Gamboa nos dice que quiere someterse a estos procesos y llevarlos hasta las últimas consecuencias es la voluntad de él y ya no podría haber una extradición temporal”, dijo Díaz al medio El Observador.

El fiscal dijo que si Gamboa decide finalizar con los procesos pendientes se podría llegar a una conclusión dentro del marco normativo del Ministerio Público y así no se tendrían que esperar meses para que el exmagistrado sea enviado a los Estados Unidos.

De acuerdo con Díaz, si las cosas se dan así se aplicaría una extradición temporal para que el exmagistrado enfrente el proceso judicial en Estados Unidos y posteriormente regrese a Costa Rica a cumplir sanciones si es que es condenado en algún proceso judicial en nuestro país.

Al consultarle cuál fue la posición de Celso Gamboa, el fiscal solo mencionó que él estaba anuente a iniciar conversaciones sobre este tema.