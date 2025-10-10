Choque entre buseta y vehículo pesado frente a Multiplaza Escazú deja 4 personas heridas

Cruz Roja movilizó múltiples pacientes por choque en Escazú frente a centro comercial Multiplaza Escazú. Fotografía: (Cruz Roja/Cortesía)

Un aparente choque entre un vehículo pesado y una buseta provocó que esta se saliera de la ruta 27 y que las cuatro personas heridas que viajaban en su interior resultaran lesionadas, dos de ellas de gravedad.

Los cuerpos de emergencia informaron que el accidente de tránsito ocurrió a eso de las 6:40 a.m. de este viernes frente a Multiplaza Escazú, específicamente en el carril con sentido de San José hacia Santa Ana.

De acuerdo con las autoridades, al parecer, producto del choque entre el vehículo y la buseta, esta se salió de la calle y quedó prácticamente debajo del puente peatonal, en una calle lateral, frente a la empresa Raven.

Cuatro personas heridas por choque en ruta 27 frente a Multiplaza Escazú

“Es una colisión que se da en la ruta 27, en el carril que va de San José hacia Santa Ana, de momento se valoraron cuatro personas, dos de ellas estuvieron prensadas en la estructura del vehículo, fueron extraídas por personal de rescate y las cuatro están siendo trasladadas a centros médicos”, detalló el cruzrojista Luis Rodríguez.

Según los cuerpos de emergencia, dos de los heridos se encontraban en condición delicada, uno de ellos sería el conductor de la buseta, quien estuvo atrapado por varios minutos.