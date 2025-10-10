Sucesos

Choque entre buseta y vehículo pesado frente a Multiplaza Escazú deja 4 personas heridas

Dos de los cuatro heridos fueron llevados en condición delicada a un centro médico

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo
Cruz Roja movilizó múltiples pacientes por choque en Escazú frente a centro comercial Multiplaza Escazú. Fotografía:
Cruz Roja movilizó múltiples pacientes por choque en Escazú frente a centro comercial Multiplaza Escazú. Fotografía: (Cruz Roja/Cortesía)

Un aparente choque entre un vehículo pesado y una buseta provocó que esta se saliera de la ruta 27 y que las cuatro personas heridas que viajaban en su interior resultaran lesionadas, dos de ellas de gravedad.

LEA MÁS: Hombre fue ejecutado de varios balazos en la cabeza en Desamparados

Los cuerpos de emergencia informaron que el accidente de tránsito ocurrió a eso de las 6:40 a.m. de este viernes frente a Multiplaza Escazú, específicamente en el carril con sentido de San José hacia Santa Ana.

De acuerdo con las autoridades, al parecer, producto del choque entre el vehículo y la buseta, esta se salió de la calle y quedó prácticamente debajo del puente peatonal, en una calle lateral, frente a la empresa Raven.

Cuatro personas heridas por choque en ruta 27 frente a Multiplaza Escazú

LEA MÁS: Sospechosa de asesinar a mujer por supuesto bullying entre sus hijos la habría apuñalado 8 veces

“Es una colisión que se da en la ruta 27, en el carril que va de San José hacia Santa Ana, de momento se valoraron cuatro personas, dos de ellas estuvieron prensadas en la estructura del vehículo, fueron extraídas por personal de rescate y las cuatro están siendo trasladadas a centros médicos”, detalló el cruzrojista Luis Rodríguez.

LEA MÁS: Balacera en Desamparados deja dos personas muertas y 3 más en condición delicada

Según los cuerpos de emergencia, dos de los heridos se encontraban en condición delicada, uno de ellos sería el conductor de la buseta, quien estuvo atrapado por varios minutos.

Cuatro personas heridas por choque en ruta 27 frente a Multiplaza Escazú
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
choque buseta ruta 27choque ruta 27accidente ruta 27
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.