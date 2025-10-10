Hombre fue ejecutado de varios balazos en la cabeza en Desamparados

Barboza murió de varios disparos en la cabeza. Fotografía Rafael Murillo. (Rafael Murillo)

Oficiales de la Fuerza Pública que realizaban un recorrido preventivo por Desamparados, en San José, escucharon el estruendo de una balacera y cuando llegaron al sitio donde ocurrió el tiroteo encontraron una escena aterradora.

Así lo dio a conocer el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual informó que esos uniformados hallaron el cuerpo de un hombre ejecutado de múltiples balazos en la cabeza.

El crimen ocurrió a eso de las 4:40 a.m. de este viernes en San Rafael Abajo de Desamparados, específicamente en el sector de La Tabla, informaron las autoridades.

En cuanto al ahora fallecido, este fue identificado por la Policía Judicial como un hombre apellidado Barboza, de 36 años, quien sería vecino de esa zona.

Personal de la Cruz Roja se presentó al sitio y, tras revisar al hombre, confirmaron que ya no había nada qué hacer por este, por lo que se le dio alerta al OIJ.

Los investigadores que abordaron la escena indicaron que en el lugar recolectaron al menos 12 casquillos de un arma calibre 9 milímetros.

De momento no se tiene una versión clara de cómo ocurrieron los hechos.

Este fue el segundo homicidio ocurrido en Desamparados durante la madrugada de este viernes, pues en San Juan de Dios se dio una balacera que dejó como saldo dos hombres fallecidos y tres personas heridas de gravedad.

Hasta este momento las autoridades no han identificado a los dos hombres que murieron en ese ataque.