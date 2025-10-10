Vecina relató el terror que vivió durante balacera en Desamparados que dejó dos muertos y tres heridos

Doble crimen en San Juan de Dios de Desamparados. Foto: Silvia Coto (Silvia Coto/Cortesía)

Una vecina de apellido Rodríguez contó que el doble crimen ocurrido en San Juan de Dios de Desamparados se dio exactamente en calle 17 de octubre, donde los vecinos vivieron una madrugada de terror por la balacera que dejó dos muertos y tres heridos de gravedad.

“Yo estaba dormida cuando escuché un montón de balazos y eso me despertó. Mi hija estaba durmiendo conmigo y le dije que por favor no se moviera porque sentí mucho miedo de una bala perdida. Nos quedamos quietas porque nuestra casa está muy cerca”, relató Rodríguez con evidente angustia.

La mujer agregó que escuchó gritos y pasos de gente corriendo.

“Se escuchaba como que les decían malas palabras en medio de los disparos, no sé cuánto tiempo pasó, pero a mí se me hizo eterno. Parece que esas personas estaban en la calle principal y la balacera terminó en esa calle, probablemente trataron de escapar, pero los alcanzaron”.

La vecina aseguró que no es la primera vez que se dan tiroteos en esa zona.

“Aquí se escuchan balaceras con frecuencia, pero es que justo en ese lugar hay gente que vende drogas. Venimos mal desde que frente al parque mataron a un señor, le dispararon como 100 veces cuando iba en un carro”, añadió.

En la comunidad había gran conmoción por la violencia que los azota. Foto: Silvia Coto (Silvia Coto/Cortesía)

Según el reporte de la Cruz Roja, los hechos ocurrieron cerca de las 3 a.m. de este viernes y dejaron un saldo de dos hombres sin vida y tres personas heridas, dos hombres y una mujer, quienes fueron trasladados en condición crítica a los hospitales San Juan de Dios, Calderón Guardia y México.

“Informan de balacera y reportan cinco pacientes heridos por arma de fuego, reportan dos con múltiples heridas sin signos vitales y tres con heridas múltiples”, detalló la Benemérita.

Los cuerpos de los fallecidos quedaron tendidos sobre una calle de lastre, mientras agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se hicieron cargo de la escena.

Rodríguez contó que su hija quedó muy afectada por el tiroteo.

“Fue muy triste ver esa escena en la mañana, a los del OIJ recogiendo los cuerpos. Mi hija no quería ni ir a clases del susto de escuchar tantos balazos y tan cerca. La gente no deja de hablar de eso en el barrio, todos tenemos miedo, se están viviendo en el país cosas muy feas, nada mejora”, concluyó.

El caso está en investigación y, de momento, las autoridades no han revelado las identidades de los fallecidos ni el móvil del crimen.

Durante la mañana de este viernes, quienes viajaban para entrar o salir de San Juan de Dios debieron desviarse porque la calle se encontraba cerrada por el crimen y reparaciones que realizaba la municipalidad luego de las inundaciones que han afectado esa vía en los últimos días.