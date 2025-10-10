Un apasionado del deporte y un guía para la juventud, así era el entrenador fallecido en accidente

Rudy Casasola, entrenador de balonmano, falleció en un trágico accidente en Matina (Cortesía/Cortesía)

La comunidad de Matina y el balonmano costarricense lloran por la muerte del entrenador Rudy Casasola Lacayo, de 41 años, quien falleció en un accidente en la ruta 32.

En redes sociales, quienes conocían a Rudy están muy dólidos por la tragedia.

Casasola era profesor de física de la Escuela de Atención Prioritaria de Matina y destacado entrenador.

“Sigo preguntándome cómo se despide a un compañero entrenador, creo que nunca lo podré hacer. A un entrenador que es amigo y es familia. Me quedo con todo lo que nos ha dado, con los buenos recuerdos y con cada una de las contiendas realizadas.

“Su aporte fue clave para el desarrollo del balonmano en la zona y su guía para cientos de jóvenes en la vida. A sus muchachos y muchachas del equipo de Matina les pido ser fuertes como él les enseñó y que jamás dejen de estar unidos en estos momentos difíciles, él los guiará desde el cielo, porque hay huellas que jamás se borran”, aseguró Adrián Leandro, presidente de la Federación Costarricense de Balonmano.

El choque que cobró la vida de Rudy Casasola ocurrió en la ruta 32. Foto: El Bataneño Noticias y Más (Cortesía/Cortesía)

La escuela de Atención Prioritaria de Matina compartió un sensible mensaje en su Facebook.

“Hoy se nos fue una persona sumamente honorable, prestigiosa, una calidad de ser humano, amigo, entrenador nacional de categoría, entregado a sus hijos y a su trabajo. Nos duele mucho esta noticia. Rudy Casasola deja una gran huella en nuestra escuela, en nuestras vidas, en sus alumnos, amigos. Dios dé fortaleza a todos”, compartió.

Él falleció la noche de este jueves tras un aparatoso accidente de tránsito.

El choque ocurrió sobre la ruta 32, a la altura de Abopac, cuando el vehículo en el que se desplazaba chocó contra un tráiler.

Casasola murió en el hospital Tony Facio.

El entrenador era padre de dos hijos.