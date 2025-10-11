Sucesos

Terrible hallazgo en San Ramón: llaman a Cruz Roja y cuando llega a casa encuentra dolorosa escena

Hallazgo se dio dentro de una casa en San Ramón

Por Silvia Coto
Material exclusivo para La Teja Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense
La Cruz Roja confirmó que el hombre tenía signos de violencia en su cuerpo. Foto: Cruz Roja Costarricense

Un hombre de aproximadamente 35 años fue encontrado la noche del viernes sin vida y con signos de violencia dentro de una vivienda en San Ramón, Alajuela.

La Cruz Roja Costarricense indicó que la alerta ingresó a las 8:28 p. m., y que al llegar al sitio una unidad de soporte avanzado de vida confirmó que el hombre no presentaba signos vitales.

El hallazgo fue notificado de inmediato a las autoridades judiciales, quienes se encargarán de investigar las circunstancias de la muerte.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y dar inicio a las pesquisas correspondientes.

De momento se desconoce la identidad del fallecido.

Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

