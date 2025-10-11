Ruta 32: ciclista fallece en accidente de tránsito frente a Mundimar

Un hombre falleció en un violento atropello en la Ruta 32 (cortesía/Cortesia)

Un ciclista perdió la vida la mañana de este sábado en un terrible accidente ocurrido frente a Mundimar, sobre la ruta 32, en sentido Limón–San José.

Al parecer, el hombre fue arrollado por un vehículo liviano y el impacto fue tan fuerte que lo lanzó hasta los carriles contrarios.Las autoridades cerraron por completo los cuatro carriles de la carretera mientras los cuerpos de socorro y oficiales de Tránsito trabajaban en la atención del caso.

El fallecido, quien se desplazaba en bicicleta, aún no ha sido identificado oficialmente, aunque se presume que podría tratarse de un vendedor de la feria de Guápiles, versión que no ha sido confirmada por las autoridades.

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se encuentran en el sitio realizando el levantamiento del cuerpo e investigando el caso para determinar las causas exactas del accidente.

