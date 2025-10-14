Finca donde buscan cuerpo de Ligia Faerron está relacionada con hombre que manejó su carro

Ligia Zulema Faerrón Jiménez desapareció el 26 de setiembre. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

La extensa propiedad donde el OIJ busca el cuerpo de Ligia Faerron Jiménez, de 53 años, estaría ligada con el hombre que, aparentemente, fue visto manejando su carro, el cual luego fue vendido a una venta de repuestos.

Así lo reveló Randall Zúñiga, director del OIJ, quien confirmó que ese mismo hombre, apellidado González López, de 29 años, fue detenido la mañana de este martes.

“Se está realizando un allanamiento en una finca, en Florencia de San Carlos, que en apariencia le pertenece a la madrastra del sujeto al que se le vio por última vez con el vehículo de doña Ligia, carro que a la postre fue chocado”, detalló Zúñiga.

Las autoridades realizaron un segundo allanamiento en una casa en Ciudad Quesada, donde detuvieron a una mujer apellidada Linares, de 70 años, y su hija de apellido Monterrey, de 44, quienes también están ligadas con el caso.

“También se está haciendo un allanamiento en una casa de unas vecinas que, en apariencia, tendrían alguna participación omisiva en este caso en particular. A ellas se les está vinculando con el presunto delito de favorecimiento real”, señaló el director del OIJ.

El OIJ busca el cuerpo de Ligia Faerron en una propiedad en Florencia de San Carlos. Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Aunque Zúñiga no dio detalles de la participación de ambas mujeres, preliminarmente se habla de que ambas, al parecer, habrían tratado de ocultar evidencia relevante para el caso.

Además, el director del OIJ destacó que prácticamente dan por hecho que Ligia ya no se encuentra con vida, por lo que sus esfuerzos están centrados en la búsqueda de restos humanos en la mencionada propiedad.

En esa finca los investigadores encontraron evidencias importantes como un anillo propiedad de Ligia y una maleta quemada.

“Si no se puede encontrar un cuerpo como tal, la investigación en este caso en particular el avance sería bastante limitado. Es por eso que este martes la Unidad Canina está en esa finca tratando de ubicar restos humanos o algún otro indicio de interés para la investigación”, destacó el director del OIJ.