Dos mujeres podrían estar detrás de la misteriosa desaparición de Ligia Faerron

Ligia Zulema Faerron Jiménez de 53 años, está desaparecida desde el 26 de setiembre, las hijas de la empresaria piden ayuda para ubicarla. (Foto: redes soc/Foto: tomada de redes sociales)

Dos mujeres y un hombre serían las personas que podrían estar detrás de la misteriosa desaparición de Ligia Zulema Faerron Jiménez, de 53 años, de quien no se sabe nada desde el pasado 26 de setiembre.

La mañana de este martes el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público realizan dos allanamientos por este caso, uno en una enorme propiedad y otro en una vivienda, ambos en San Carlos.

“Uno de los operativos se concentra en una propiedad de 61.5 hectáreas, ubicada en Javillos de Florencia, en San Carlos. El segundo punto es una casa en Ciudad Quesada. La diligencia cuenta con el apoyo de la Unidad Canina y otros especialistas del OIJ”, indicó la Fiscalía.

El OIJ allanó una extensa propiedad, la cual será revisada con perros entrenados. Foto John Durán. (John Durán/Cortesía)

Trascendió que dos mujeres y un hombre estarían en la mira de las autoridades por este caso, pues se habla de forma extraoficial que podrían estar ligados con la desaparición de Faerron; en el caso de las mujeres, se dice que habrían ocultado evidencias.

Ante la consulta de si alguna persona fue capturada durante los allanamientos, el OIJ indicó que de momento no se ha detenido a ninguna persona.

Hace algunos días atrás, el OIJ también allanó la casa de la mujer desaparecida, pero no encontraron nada importante para el caso.