OIJ detiene a cuatro sospechosos de planificar y ejecutar atroz homicidio en el centro de Limón

El OIJ detuvo a 4 sospechosos por medio de 6 allanamientos en Limón. Foto OIJ. (OIJ/El OIJ detuvo a 4 sospechosos por medio de 6 allanamientos en Limón. Foto OIJ.)

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó una serie de 6 allanamientos en Cieneguita de Limón para detener a cuatro hombres relacionados con un violento homicidio ocurrido en esa provincia.

De acuerdo con las autoridades, se trata de cuatro sujetos apellidados Suárez, de 26 años; Gómez, de 25; Espinoza, de 18; y López, de 23; quienes, en apariencia, formarían parte de una célula criminal del grupo conocido como “La H” o “Los Hondureños”.

La Policía Judicial informó que los sujetos fueron detenidos como sospechosos del homicidio de un joven apellidado Aguilar, de 21 años, a quien le quitaron la vida la tarde del pasado 24 de mayo en el centro de Limón.

“De acuerdo con el informe preliminar, el ofendido viajaba en una motocicleta cuando, al parecer, fue alcanzado por otros dos sujetos que también viajaban en motocicleta, siendo que el que iba como acompañante le disparó. El ofendido trató de huir del lugar, pero colisionó con una señal de tránsito, esto mientras los sujetos lo perseguían y disparaban”, detalló el OIJ.

Trascendió que el asesinato se habría dado debido a que Aguilar, al parecer, había denunciado una tentativa de homicidio en su contra, por la cual detuvieron a varias personas. Supuestamente, las amenazas en su contra siguieron hasta que le quitaron la vida.

Además de detener a los cuatro sospechosos del homicidio de Aguilar, la Policía Judicial también capturó a dos hombres apellidados Sánchez, de 38 años, y Hernández, de 26, ligados con un presunto delito de almacenamiento de drogas.