Policía llegó a buscar a seleccionado de Nicaragua quien pagó pensión para jugar ante Costa Rica

Incidente legal antes del partido entre Costa Rica y Nicaragua

Por Alejandra Morales y Sergio Alvarado
Selección de Costa Rica y Nicaragua se enfrentan en el Estadio Nacional por las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.
Incidente legal antes del partido entre Costa Rica y Nicaragua. Foto: Jorge Navarro (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Un seleccionado de Nicaragua que reside en Costa Rica tuvo que cumplir con su pensión alimenticia, luego de que la Fuerza Pública acudiera a buscarlo por tener una orden de captura en su contra.

El hecho ocurrió pasadas las 6 p. m. del lunes 13 de octubre, cuando la selección de Nicaragua llegó al Estadio Nacional en La Sabana.

Marlon Cubillo, director de la Fuerza Pública, confirmó que se contactó al representante del equipo y minutos después se realizó el pago.

“Teníamos una orden de un juez para efecto de pensión alimenticia, ya el señor hizo el depósito total. Nosotros hablamos con el representante del equipo, ahorita el muchacho está en su derecho laboral, es jugador de un equipo y le pagan por eso, está en tiempo laboral”, afirmó Cubillo.

13/10/2025, San José, Estadio Nacional, partido de la eliminatoria al mundial 2026 entre Costa Rica y Nicaragua.
La Fuerza Pública se mantiene en el estadio Nacional en donde además de seguridad atendieron la situación por la orden de captura. Foto: John Durán (John Duran/John Durán)

Gustavo Araya, secretario general de la Federación Costarricense de Fútbol, confirmó que la Fuerza Pública se presentó en el estadio.

“En efecto, vinieron, no sé si se trataba de un jugador titular o suplente, pero al estar un menor involucrado, no puedo decir más del tema, pero ya se resolvió el tema”, explicó.

El partido correspondió a la jornada 4 de la fase final rumbo al Mundial 2026, entre Costa Rica y Nicaragua.

Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

