Selección de Costa Rica hizo una apuesta osada con este once para enfrentar a Nicaragua

Selección de Costa Rica se juega la vida de cara al Mundial ante Nicaragua con una formación muy ofensiva

Por Sergio Alvarado
Miguel Herrera procura que la Selección de Costa Rica esté el menor tiempo posible fuera del país durante los partidos de la eliminatoria mundialista.
Miguel Herrera envió un once muy ofensivo para que Costa Rica enfrente a Nicaragua. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)

Miguel Herrera se la jugó con un once muy ofensivo para el choque de este lunes a las 8 p.m., contra Nicaragua en el Estadio Nacional, en San José, por la tercera fecha de la fase final rumbo al Mundial de Norteamérica 2026.

La Sele necesita una victoria que es vital para seguir con las esperanzas mundialistas vivas, pues de sumar otra igualada, sería quedar prácticamente en cuidados intensivos.

La Sele saldrá a la cancha con Keylor Navas en el marco, una línea de tres con Kendall Waston, Juan Pablo Vargas y Francisco Calvo y con Haxzell Quirós y Joseph Mora como laterales.

Un equipo muy ofensivo

Aarón Murillo será el único volante de marca, mientras que Josimar Alcócer y Kenneth Vargas le ayudarán como extremos y Alonso Martínez y Manfred Ugalde serán los atacantes.

En banca quedarán opciones como Carlos Mora, Warren Madrigal, Creichel Pérez, Allan Cruz y Alejandro Bran.

