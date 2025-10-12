Miguel Herrera revela sus planes con Celso Borges para el juego ante Nicaragua

Miguel Herrera asegura que antes de pensar en goleadas ante Nicaragua, Costa Rica debe ganar principalmente. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Después del punto obtenido en San Pedro Sula ante Honduras en el estadio Francisco Morazán, Costa Rica se alista para medirse a la selección de Nicaragua en el reducto de La Sabana este lunes a las 8:00 p.m., duelo trascendental para las aspiraciones del conjunto tico en sus intereses por llegar a la Copa del Mundo del 2026.

Una de las grandes dudas para el encuentro ante la Selección Nacional de Nicaragua, es la posibilidad de que regrese Celso Borges, que ya pudo entrenar, asegura el entrenador Miguel Herrera, sin embargo, el mexicano es cauteloso con el estado físico del mediocampista.

“Vamos a esperar a Celso Borges hasta mañana, hoy volvió a entrenar en cancha, evaluaremos su situación para ver si puede estar”, señaló el Piojo ante la consulta.

Celso Borges volvió a los entrenamientos con la Selección Nacional. (Prensa FCRF/Prensa FCRF)

Al azteca se le preguntó por variantes con respecto al juego del pasado jueves en Honduras.

“Tenemos que hacer dos modificaciones (Gamboa y Galo por sanción no podrán ser de la partida este lunes), hoy vamos a cerrar filas y determinar el once que saldrá a la cancha con la obligación de ganar”.

Herrera alabó el gran trabajo defensivo de sus pupilos en el Francisco Morazán para sacar un punto y mantener las esperanzas vivas de llegar a la séptima copa del mundo para Costa Rica.

LEA MÁS: Inteligencia artificial pronostica este marcador en partido entre Costa Rica y Nicaragua por la eliminatoria

“En el último partido rayamos en lo perfecto en labores defensivas, en ataque tuvimos llegadas que no pudimos concretar, tenemos que mejorar en eso”.

El seleccionador hizo énfasis en la pelota parada, incluso, reveló algo que pasó este domingo por trabajar de manera tan intensa ese aspecto.

“Llegamos tarde a esta conferencia de prensa porque nos quedamos trabajando el balón parado, debemos mejorar en eso para aprovechar a los jugadores que tenemos de buena estatura”.

LEA MÁS: La prensa y afición le marcaron el camino correcto a Miguel Herrera

También hizo una crítica al VAR, ya que considera que además del error en el penal sufrido en Nicargua que costó la igualdad, en este último juego hubo una jugada que se pudo revisar y no lo hicieron.

Costa Rica jugará ante Nicaragua este lunes en la noche por la cuarta fecha de la eliminatoria. ( Instagram Keylor Navas. /Instagram Keylor Navas.)

“En la eliminatoria no se está aprovechando de la mejor manera el VAR, la falta en el área a Alonso Martínez en Honduras era muy revisable”.

El mexicano además le pidió paciencia a sus jugadores en un aspecto que puede ser vital.

“Antes de pensar en muchos goles hay que ganar”, expresó en conferencia de prensa este domingo.