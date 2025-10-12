Keylor Navas hace un poderoso llamado previo al juego entre Costa Rica vs Nicaragua

Keylor Navas le envió un mensaje a la afición, previo al juego entre Costa Rica y Nicaragua. Instagram Keylor Navas. ( Instagram Keylor Navas. /Instagram Keylor Navas.)

El portero de la Selección Nacional, Keylor Navas, hizo un importante llamado, previo al encuentro entre Costa Rica y Nicaragua, del próximo lunes.

A través de su cuenta de Instagram, el Halcón le pidió a la afición que no deje de alentar, ya que el juego que habrá en un par de días puede definir más que los tres 3 puntos, en la lucha por avanzar a la Copa del Mundo del 2026.

“Gracias a Dios, seguimos dependiendo de nosotros y vamos a luchar hasta el final por este sueño. Tenemos que hacerlo juntos.

Keylor Navas le envió un mensaje a la afición, previo al juego entre Costa Rica y Nicaragua. Instagram Keylor Navas. ( Instagram Keylor Navas. /Instagram Keylor Navas.)

“¡Los necesitamos a todos con nosotros! ¡Pura vida! Vamos Costa Rica”, mencionó Keylor.

En este momento, la Sele es tercero en el grupo C, con apenas 3 unidades. El juego contra los pinoleros será a partir de las 8 p.m. en el Estadio Nacional.