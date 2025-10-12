Keylor Navas hace un poderoso llamado previo al juego entre Costa Rica vs Nicaragua

El portero de la Selección Nacional, Keylor Navas, hizo un importante llamado, previo al encuentro entre Costa Rica y Nicaragua, del próximo lunes.
A través de su cuenta de Instagram, el Halcón le pidió a la afición que no deje de alentar, ya que el juego que habrá en un par de días puede definir más que los tres 3 puntos, en la lucha por avanzar a la Copa del Mundo del 2026.
“Gracias a Dios, seguimos dependiendo de nosotros y vamos a luchar hasta el final por este sueño. Tenemos que hacerlo juntos.
“¡Los necesitamos a todos con nosotros! ¡Pura vida! Vamos Costa Rica”, mencionó Keylor.
En este momento, la Sele es tercero en el grupo C, con apenas 3 unidades. El juego contra los pinoleros será a partir de las 8 p.m. en el Estadio Nacional.