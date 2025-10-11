¿Qué le pasa a Manfred Ugalde? Técnico destapa las razones de su bajón en la eliminatoria

Manfred Ugalde tuvo un partido para el olvido ante Honduras. (shu/FCRF)

Manfred Ugalde enfrenta momentos complicados con la Selección de Costa Rica, las eliminatorias mundialistas han sido una fase en la que le ha costado anotar, de siete partidos, solo pudo concretar en dos, ante Granada y Bahamas, en la primera ronda eliminatoria.

Durante la fase final rumbo a Norteamérica 2026, el atacante de 23 años aún no logra hacer un gol tras los partidos ante Nicaragua, Haití y Honduras, por lo que ya muchos se empiezan a preguntar o impacientar qué sucede.

En los juegos ante los pinoleros y caribeños, pese a no anotar, se le vio marcando diferencia en otros aspectos. Sin embargo, ante Honduras tuvo posiblemente su peor partido con la Sele: jugó apenas 45 minutos y fue sustituido al medio tiempo.

Su último gol con la Selección fue en la Copa Oro, el 19 de junio ante República Dominicana, desde ese entonces se le apagó la mecha y ha sido inofensivo en cinco partidos.

Marvin Solano analiza a Manfred Ugalde

Marvin Solano, técnico nacional y que actualmente dirige al Luis Ángel Firpo de El Salvador, fue claro en que no hay que “matarlo” por el partido ante Honduras, pero si es necesario buscar las vías para que esté más alimentado y pueda verse mejor.

“Hay partidos en los que a un jugador no le sale nada, y eso le pasó. Hubo otros encuentros en los que, a pesar de no tener muchas opciones en ofensiva, aportó mucho jugando de atrás hacia adelante. Contra Honduras fue un partido donde se frustró de tal forma que, por ejemplo, los tiros libres que ejecutó fueron muy malos.

“Creo que depende un poco de la ubicación en la que lo tienen. Yo escucho al entrenador decir que le pide que juegue más adelantado, pero él se tira atrás. Es un jugador al que le gusta estar en contacto con el balón y como no le llega, entonces se va atrás y juega muy lejos del marco, y allí no es su fuerte. Él hace daño arriba, pero como nadie le envía el balón, en su desesperación baja hasta la misma defensa, lo que muestra que no es falta de ganas”, explicó.

Marvin Solano considera que a Manfred Ugalde hay que alimentarlo para que tenga opciones a gol (Cortesía Marvin Solano/Cortesía Marvin Solano)

Semestre complicado para Manfred Ugalde

El semestre para Manfred ha sido complicado en general, en el Spartak Moscú de Rusia solo ha anotado tres goles en once partidos, los cuales hizo en la última semana de setiembre.

“Con todo esto que le pasó, va a subir. Ya todo es ganancia porque no le puede ir peor que contra Honduras, en la que no le salió nada. En todo el tiempo que ha estado en la Selección, es el partido, digamos, más difícil para él, pero no es constante, es algo que le pasó. Hay que tener claro que si no elaboramos fútbol, le va a costar mucho”, dijo.

Solano espera que ante Nicaragua las cosas mejoren y finalmente anote, el escenario como el del Estadio Nacional y un rival al que se le puede sacar el resultado es propicio para hacerlo.

“El asunto no solo lo califico individualmente, sino colectivamente, para que se generen opciones para que él las aproveche. Es una buena oportunidad de levantar el nivel y aportarle a la Selección”, finalizó.