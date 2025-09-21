Manfred Ugalde reapareció con goles y se robó el protagonismo con el Spartak

Manfred Ugalde reapareció y se robó el protagonismo con el Spartak. (Sitio web del Spartak/Sitio web del Spartak)

Manfred Ugalde, delantero costarricense, reapareció con todo el protagonismo al marcar un doblete en el triunfo 2-1 del Spartak Moscú sobre el Krylia Sovetov.

LEA MÁS: Manfred Ugalde entra como el único de Centroamérica nominado a mejor futbolista de Concacaf

El atacante demostró por qué es una pieza clave del equipo, ya que el Spartak iba perdiendo, pero tras entrar de cambio, Ugalde fue determinante al empatar el marcador y, poco después, asegurar la victoria con su segundo gol.

LEA MÁS: Pablo Guzmán explotó contra los delanteros de Costa Rica y sugirió estos reemplazos

Con estas actuaciones, el costarricense suma tres goles, consolidándose como una de las figuras del equipo.

El costarricense, que venía de una larga sequía en anotaciones, la superó de la mejor manera, pues ha marcado tres goles en dos encuentros en esta semana y su equipo está en la quinta posición con 15 puntos.

Спартак 1-1 Крылья Советов



Гол Манфред Угальдеpic.twitter.com/rKBmkw5LBj — CS (@Nozeratti) September 21, 2025