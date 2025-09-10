Pablo Guzmán explotó contra los delanteros de Costa Rica y sugirió estos reemplazos. (Prensa FCRF/Fotografía)

Pablo Guzmán explotó contra los delanteros de Costa Rica tras el nivel mostrado en los últimos partidos y propuso algunos nombres para reemplazarlos.

“A mí me han vendido, con esto probablemente no le voy a caer bien a muchos, pero a mí me han vendido que la delantera que tenemos es totalmente fuera de serie, no sé, digan lo que quieran, califíquenlo como quieran, nos han vendido eso.

“¿Cuántos goles tiene Manfred? En la eliminatoria, ahorita, cero. Ayer, Alonso Martínez hizo uno. ¿Esa es nuestra superdelantera? Pueden estar muy bien en sus equipos, pero en la Selección necesitamos goles", expresó.

El periodista agregó que los jugadores actuales no han demostrado lo suficiente para enfrentar a Honduras y mencionó nombres como Johan Venegas, Marco Ureña y Celso Borges, pues prefiere “lo que sea menos lo actual”.

“Yo prefiero una Selección que al menos tenga colmillo para que si Honduras se nos está viniendo encima, al menos, tenga colmillo de ir y tirarse al suelo”, detalló Guzmán.

Además, manifestó que prefiere un estilo como el de Jorge Luis Pinto, donde lo más importante siempre fue buscar y asegurar los resultados.