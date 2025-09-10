Rolando Fonseca dio su lista de quiénes deberían irse de la Selección de Costa Rica más allá de Miguel Herrera

Para Rolando Fonseca, junto a Miguel Herrera tienen que irse varias personas en la Fedefútbol. (Pantallazo/Pantallazo)

Rolando Fonseca explotó como pocas veces en la televisión nacional tras consultarle si, para él, Miguel “Piojo” Herrera debe dejar las riendas de la Selección de Costa Rica.

Para el exfutbolista, pedir solo la salida del mexicano es quedarse corto, pues mucha gente también debería decir adiós, aunque duda que tengan la fuerza para hacerlo, aseveró en el programa Teletica Estadio en canal 7.

“No hay los pantalones suficientes para que tomen la decisión, si yo estuviese ahí y perdón por lo que diga, pero los quito. ¿A quiénes? A Juan Carlos Rojas, que no le aporta nada al fútbol, a don Joseph Joseph que de fracaso en fracaso ha venido y así está en el Comité Ejecutivo", empezó cargándose a los dos primeros.

Rolando Fonseca fue claro que Miguel Herrera debe irse ya de la Selección de Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El Rolo siguió con Osael Maroto, presidente de la Fedefútbol, de quien dijo debería seguir el sentir del pueblo y sacar al Piojo.

“Don Osael, usted tiene que tomar un cambio. Si Piojo escuchó al pueblo diciéndole que no quería a Brandon (lo dejó en banca ante Haití), usted tiene que escuchar a la afición, lo que le dice. La Selección no es suya ni de ustedes doce (miembros del Comité Ejecutivo), es del pueblo, es de todos y hoy le piden un clamor. ¡Fuera Miguel Herrera!“, continuó.

Además, Fonseca señaló que figuras como Ignacio Hierro, director de Selecciones, tampoco debería estar en un puesto para el que no tiene el peso y también pidió la salida de otros miembros del Comité Ejecutivo.

“Ese grupito tiene culpa porque trajeron a un hombre que no conoce el medio ni la eliminatoria, que le ha quedado grande leer y tener interpretación de fútbol”, añadió.