Torneo Nacional

Partido entre Costa Rica y Haití tuvo un ridículo más al acabar por un pleito realmente absurdo

Luego de acabado el partido, se caldearon los ánimos con el goleador haitiano por un motivo rídiculo

Por Sergio Alvarado y Yenci Aguilar Arroyo
Costa Rica vs. Haití
Duckens Nazon (#9) reclamó que le dieran la bola coon la que metió el triplete ante Costa Rica. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Como si lo sucedido en el partido no fuera suficiente, luego del choque entre Costa Rica y Haití se dio otro hecho bochornoso más en el que el protagonista fue Duckes Nazon, el delantero haitiano que nos clavó tres goles, con integrantes de la organización del encuentro.

No está claro si el problema se dio con miembros de Concacaf o la Federación Costarricense de Fútbol, pero cuando el delantero caribeño pidió la pecosa con la que la hizo el triplete ante la Tricolor, le dijeron que no se podía.

En la discusión estaba metido también Ignacio Hierro, director deportivo de la Fedefútbol, a quien los haitianos llegaron a reclamarle.

LEA MÁS: (Video) VAR se mete de nuevo con Costa Rica y nos callaron con un golazo impresionante

Es muy normal en el mundo del fútbol que cuando un atacante hace un triplete se lleva la bola, pero a Nazon se lo negaron por motivos que no quedaron claros.

Se armó un extraña discusión en la que se alzó la voz de parte de los visitantes, la organización reclamó que no pidió las cosas de buena manera, pero al final se la dieron.

LEA MÁS: (Video) Costa Rica por medio de Kenneth Vargas abre el marcador apenas a los 54 segundos vs Haití

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

