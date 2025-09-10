Piojo Herrera señaló a dos jugadores de la Selección de Costa Rica por lo que calificó como un invento

El Piojo Herrera señaló a Ariel Lassiter y Alejandro Bran por lo que pasó en la última jugada del partido ante Haití. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Miguel Herrera, técnico de la Selección de Costa Rica, tuvo una polémica conferencia de prensa este martes tras el empate ante Haití, en la que hasta salieron rascando dos jugadores por la jugada con la que terminó el partido ante los caribeños.

El Piojo le tiró a los futbolistas Ariel Lassiter y Alejandro Bran al exponer que el tiro libre del final fue “un invento” que se le ocurrió a los jugadores y nada que él haya trabajado y hasta dijo que se tenía que resolver de otra forma.

“Lo que me ocupa es que se concentren 90 minutos, que hagamos 90 minutos lo que trabajamos, que no por la presión nos olvidemos de hacer cosas. Tenemos una última pelota para acabar el partido y al menos tirarla al área y sale un invento. Yo no trabajé eso, me gustaría dejarlos entrar a los entrenamientos para que vean cómo trabajo.

“Yo trabajo mucho el balón parado, ofensiva y defensivamente, mucho, le doy una gran importancia porque hoy en el fútbol mundial, el balón parado es importante. De la última jugada yo no entienoó nada y no porque digan que yo no sé qué pasa, no sé qué pasa porque yo trabajo otra cosa y ahora lo dijeron ellos mismos en el vestidor, es un invento de una jugada, que sí me molesta porque yo no trabajo para eso”, destacó.

Miguel Herrera aseguró que la última jugada del partido fue un invento que no se trabajó de esa manera. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En la acción, los jugadores hablaron para que al final Lassiter le metiera un patadón sin mucha ciencia que pegó en la barrera de los haitianos.

La decisión generó molestía incluso entre algunos de sus compañeros, quienes al final del partido salieron hablando con ellos por la decisión.

“Si inventan cosas, pues entonces no estarán en el discurso que yo doy y no estarán cuando yo decido qué se hace. O hacen lo que digo y si me voy a ir, me voy a ir con la idea que yo tengo, no porque es lo que quiera, sino porque es lo que trabajamos y nos pusimos de acuerdo. La última jugada tiene que ser un centro a gol, es la última jugada del partido, no entiendes por qué se les ocurre hacer esas cosas, jamás”, añadió,